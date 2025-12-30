Niğde okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Niğde'de, 30 Aralık Salı günü okulların açık olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler, Niğde Valiliği'nin alacağı kar tatili kararına odaklanırken "Niğde'de okullar tatil mi?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, 30 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Hava şartlarının zaman zaman zorlaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

NİĞDE VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?

Mevcut durum itibarıyla Niğde'de okulların tatil edildiğine ilişkin valilik tarafından yapılmış herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Yetkililerden gelecek olası bir açıklama olması halinde kamuoyu bilgilendirilecek.