Niğde okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Niğde'de okul yok mu (NİĞDE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Niğde genelinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, 30 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu öğrenciler ve aileler tarafından yakından takip ediliyor. Olumsuz hava koşullarının sürmesiyle birlikte gözler Niğde Valiliği'nden yapılacak olası kar tatili açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, Niğde'de yarın eğitim-öğretime ara verilecek mi?
NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?
NİĞDE VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI VAR MI?
Mevcut durum itibarıyla Niğde'de okulların tatil edildiğine ilişkin valilik tarafından yapılmış herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Yetkililerden gelecek olası bir açıklama olması halinde kamuoyu bilgilendirilecek.