Netanyahu videosu yapay zeka mı? SON DAKİKA! Öldü iddiaları sonrası yeni 2. video yayınladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan "öldürüldü" iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaların ardından Netanyahu'nun paylaştığı videolar yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

NETANTAHU SON DAKİKA!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürüldüğüne yönelik iddialar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. İddiaların yayılması üzerine İsrail Başkanlık Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek Başbakan'ın iyi durumda olduğu bildirildi. Açıklama kamuoyunda dolaşan söylentilerin ardından geldi.

Buna rağmen Netanyahu'nun son güvenlik bilgilendirme toplantısında yer almaması kamuoyunda soru işaretlerinin artmasına neden oldu. Aynı süreçte sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve iddialar tartışmaların büyümesine yol açtı. Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen videoların detayları sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde incelendi.

NETANTAHU YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?

Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından İsrail Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada Netanyahu'nun görevine devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ancak söz konusu iddialar sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

İddiaların ardından Netanyahu'nun X hesabından bir video paylaşıldı. Kahve alırken çekildiği belirtilen görüntülerde Netanyahu kameraya elini gösterdi ve İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava almalarını tavsiye etti. Netanyahu ayrıca vatandaşların korunaklı alanlara yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

NETANTAHU VİDEOSU YAPAY ZEKA MI?

Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bazı görüntüler sosyal medyada yeni tartışmalar başlattı. İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında çekildiği ileri sürülen görüntülerde Netanyahu'nun elinde altı parmak varmış gibi görünmesi dikkat çekti. Bu görüntülerin yapay zeka ile hazırlanmış olabileceği yönünde yorumlar paylaşıldı.

Kahve aldığı videonun ardından Netanyahu bu kez açık havada vatandaşlarla sohbet ettiği başka bir video daha paylaştı. Ancak ikinci videoda da bazı ayrıntılar tartışma yarattı. Görüntünün 29. saniyesinde Netanyahu'nun parmağındaki yüzüğün kaybolduğu iddia edilirken, bu detay sosyal medyada yeni yorumların yapılmasına yol açtı.