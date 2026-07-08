2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. İki gün süren zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleri, küresel güvenlik gündeminin öne çıkan başlıklarını ele alırken, Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının nedenleri de kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, NATO Zirvesi neden Türkiye'de yapılıyor? NATO neden Türkiye'de toplanıyor? İşte resmi bilgiler doğrultusunda merak edilen ayrıntılar.

NATO ZİRVESİ NEDEN TÜRKİYE'DE YAPILIYOR?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri, belirli bir ülkede sürekli düzenlenen organizasyonlar değildir. İttifakın en üst düzey toplantıları, NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama doğrultusunda 2026 yılı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ev sahibi Türkiye olurken, zirve toplantıları Ankara'da düzenlenmektedir.

7 Temmuz'da başlayan zirve programı kapsamında ilk gün dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda NATO'nun son yıllarda yan etkinlik olarak organize ettiği Savunma Sanayii Forumu da ilk kez resmi zirve programı içerisine dahil edilmiştir.

8 Temmuz'da ise NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ana oturumlarda bir araya gelmektedir. Zirve boyunca ittifakın güvenlik politikalarına ilişkin güncel başlıklar ele alınmaktadır.

Toplantı gündeminde;

Rusya-Ukrayna savaşı,

Avrupa'nın güvenlik mimarisi,

Orta Doğu'daki gelişmeler,

Terörle mücadele,

Siber güvenlik,

Savunma harcamalarının artırılması,

NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi

başta olmak üzere ittifakın öncelikli güvenlik konuları yer almaktadır.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 32 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

NATO NEDEN TÜRKİYE'DE TOPLANIYOR?

Türkiye, 1952 yılından bu yana NATO üyesi olarak ittifak içerisinde yer almaktadır. NATO'nun resmi yapısı içerisinde önemli üyelerden biri olan Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer almaktadır.

Türkiye'nin askeri kapasitesi ve kriz bölgelerine yakın stratejik konumu, NATO'nun güvenlik planlamalarında ülkenin önemli bir yere sahip olmasını sağlamaktadır.

2026 yılında gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenmesi de NATO zirvelerinin üye ülkeler arasında dönüşümlü ev sahipliği sistemiyle organize edilmesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İki gün süren zirve boyunca liderler, ittifakın mevcut güvenlik gündemini değerlendirmekte ve NATO'nun gelecekte izleyeceği ortak politikalar üzerinde görüş alışverişinde bulunmaktadır. Savunma Sanayii Forumu'nun ilk kez resmi zirve programına dahil edilmesi de 2026 zirvesinin öne çıkan başlıkları arasında yer almaktadır.