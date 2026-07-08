NATO Toplantısı bitti mi, NATO Zirvesi ne zaman bitiyor?

"NATO Toplantısı bitti mi?" ve "NATO Zirvesi ne zaman bitiyor?" soruları, arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor. Dünyanın gündemini yakından ilgilendiren NATO Zirvesi kapsamında liderler kritik başlıkları değerlendirirken, zirvenin bitiş tarihi, kapanış oturumları ve resmi programın ne zaman tamamlanacağı da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

NATO ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI!

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gün gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi. NATO liderleri, ortak savunma anlayışını güçlendiren önemli kararlar alırken, 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedariki yapılacağı açıklandı. Bildirgede ayrıca Ukrayna'ya yönelik askeri destek, Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılması ve ittifakın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar yer aldı.

ORTAK SAVUNMA VURGUSU YİNELENDİ

Sonuç bildirgesinde, NATO'nun temelini oluşturan Washington Antlaşması'nın 5. maddesine bağlılık bir kez daha teyit edildi. Liderler, "Bir üyeye yapılacak saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılır" ilkesinin ittifakın en güçlü güvenlik garantisi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada, NATO'nun birlik, dayanışma ve ortak caydırıcılık anlayışının Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik ve istikrar açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.

50 MİLYAR DOLARI AŞAN SAVUNMA TEDARİKİ ANLAŞMASI

Zirvenin en dikkat çeken kararlarından biri ise savunma sanayisine yönelik dev yatırım oldu. NATO müttefikleri, 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedariki gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Bildirgede, ortak üretim kapasitesinin artırılması, savunma sanayisinde inovasyonun hızlandırılması ve müttefik ülkeler arasındaki savunma ticaretini engelleyen unsurların kaldırılması hedefleri de açıklandı.

AVRUPA'NIN SAVUNMA YATIRIMLARI ARTIYOR

NATO açıklamasına göre Avrupa'daki müttefik ülkeler ile Kanada, 2025 yılı içerisinde temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar doların üzerine çıkardı.

İttifak, bu yatırımların hem askeri kabiliyetleri güçlendireceğini hem de savunma sanayisinin üretim kapasitesini artıracağını belirtti. Bildirgede "Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa" hedefi öne çıkan mesajlar arasında yer aldı.

UKRAYNA'YA 70 MİLYAR AVROLUK DESTEK

Sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği de açıklandı. NATO müttefikleri, 2026 yılı için Ukrayna'ya toplam 70 milyar avro değerinde askeri ekipman, eğitim ve güvenlik yardımı sağlama taahhüdünde bulundu.

Ayrıca 2027 yılında da en az aynı seviyede desteğin sürdürülmesi konusunda müttefik ülkelerin siyasi iradesini koruduğu ifade edildi.

YAPAY ZEKA VE YENİ NESİL SAVUNMA SİSTEMLERİ GÜNDEMDE

NATO liderleri, geleceğin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yatırımların hızlandırılacağını da duyurdu. Bildirgede entegre hava ve füze savunma sistemleri, insansız platformlar, ileri teknoloji çözümleri, siber güvenlik altyapıları ve yapay zekâ destekli savunma sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verileceği belirtildi.

İttifakın, ortak operasyon kabiliyetini artıracak transatlantik savaş bulutu altyapısı üzerinde de çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İRAN VE BÖLGESEL GÜVENLİK MESAJI

Sonuç bildirgesinde küresel güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. NATO üyeleri, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yönündeki ortak tutumunu yineledi.

Ayrıca İran'a, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'YE EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Zirvenin sonunda yayımlanan bildirgede, organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür edildi. NATO liderleri, Türkiye'nin misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bir sonraki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

NATO ZİRVESİ BİTTİ Mİ?

8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı liderlerin ortak bildirisinin yayımlanmasıyla son bulacak.