Orta Doğu'da artan askeri gerilim, İran'ın nükleer altyapısını yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Özellikle Natanz'daki tesisle ilgili iddialar sonrası "radyasyon riski", "bölgesel güvenlik" ve " Türkiye'ye etkisi" gibi sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin en kapsamlı ve resmi değerlendirme ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'den geldi. Peki, Natanz nükleer tesisi nerede, Türkiye'ye yakın mı? Natanz nükleer tesisinde radyoaktif sızıntı var mı? Detaylar...

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEREDE?

Natanz Nükleer Tesisi, İran'ın Natanz şehrinde yer almaktadır. Tesis, uranyum zenginleştirme faaliyetleri amacıyla kurulmuş olup İran'ın nükleer yakıt döngüsünün önemli bir parçasıdır.

Coğrafi olarak İran'ın iç kesimlerinde bulunan Natanz, stratejik konumu nedeniyle uluslararası güvenlik gündeminde sık sık yer almaktadır. Tesis, İran'ın nükleer programı açısından kritik altyapılardan biri olarak değerlendirilir.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin açıklamasına göre; Buşehr Nükleer Santrali, Tahran Araştırma Reaktörü veya diğer nükleer yakıt döngüsü tesisleri dahil olmak üzere şu ana kadar herhangi bir nükleer tesisin hasar gördüğüne ya da vurulduğuna dair bir gösterge bulunmamaktadır. Bu açıklama, Natanz özelindeki iddialar açısından da önemli bir resmi referans niteliği taşımaktadır.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Natanz Nükleer Tesisi, İran sınırları içerisinde yer almaktadır ve Türkiye topraklarında değildir. Türkiye ile İran komşu ülkeler olsa da Natanz tesisi doğrudan sınır hattında bulunan bir tesis değildir.

Son gelişmeler sonrasında kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de tesisin Türkiye'ye olan mesafesi ve olası etkileridir. UAEA'nın bölgesel güvenlik izleme ağı üzerinden yaptığı ölçümler, İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde herhangi bir radyasyon artışı olmadığını ortaya koymuştur.

Bu kapsamda Türkiye dahil olmak üzere komşu ülkelerde olağan dışı bir radyasyon seviyesi tespit edilmemiştir. Mevcut resmi verilere göre Türkiye açısından doğrulanmış bir radyolojik risk bulunmamaktadır.

NATANZ NÜKLEER TESİSİNDE RADYOAKTİF SIZINTI VAR MI?

En kritik soru, Natanz tesisinde bir radyoaktif sızıntı olup olmadığıdır. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, yaptığı açıklamada şu ana kadar İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde radyasyon artışı tespit edilmediğini açıkça ifade etmiştir.

Ayrıca İran'daki nükleer tesislerin mevcut durumuna ilişkin herhangi bir hasar ya da vurulma göstergesi bulunmadığı belirtilmiştir. Bu durum, teyit edilmiş bir radyoaktif sızıntı olmadığını göstermektedir.

Bununla birlikte Grossi, "ciddi sonuçları olabilecek radyolojik sızıntı olasılığını göz ardı edemeyiz" diyerek potansiyel risklere dikkat çekmiştir. Özellikle nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların ciddi bölgesel sonuçlar doğurabileceği vurgulanmış ve askeri operasyonlarda azami itidal çağrısı yapılmıştır.

UAEA'nın bölgesel güvenlik izleme ağını alarma geçirmesi, sürecin anlık ve teknik verilerle takip edildiğini göstermektedir. İran'daki nükleer düzenleyici kurumlarla iletişim çabalarının sürdüğü ancak şu ana kadar yanıt alınamadığı da açıklanmıştır.