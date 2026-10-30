Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa mı etti, neden? Mustafa Sarıgül ne açıklama yaptı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarını kapsayan soruşturma devam ederken Sarıgül, istifa kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Partisini soruşturmayla ilgili tartışmaların dışında tutmak istediğini vurgulayan milletvekili, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yeniden partisine dönmeyi beklediğini belirtti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA SARIĞÜL YENİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, soruşturmayla ilgili tartışmaların partisinin gündemine taşınmasını istemediğini belirterek, hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar üyelikten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

MUSTAFA SARIĞÜL'ÜN İSTİFA AÇIKLAMASI NE?

Sarıgül, istifa kararına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim.”

MUSTAFA SARIĞÜL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı ve yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmayan fonlara yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikâyetleri üzerine yürütülen soruşturmada, yüksek tutarlı para transferleri ve yatırım anlaşmalarına ilişkin iddialar inceleniyor.

SORUŞTURMADA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon avroluk tekne satışı da soruşturma kapsamında gündeme geldi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli tutuklandı. Bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

MUSTAFA SARIĞÜL HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİASI NEDİR?

Soruşturma dosyasında Mustafa Sarıgül hakkında cinsel saldırı iddiaları da yer aldı. Söz konusu iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklandı. İddialar, soruşturma kapsamında gündeme gelen suçlamalar arasında bulunuyor.

MUSTAFA SARIĞÜL YENİ PARTİ'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Mustafa Sarıgül, istifa açıklamasında soruşturma sonuçlandığında yeniden partisine dönmeyi beklediğini belirtti. “Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim” diyen Sarıgül, istifasının soruşturma süreciyle sınırlı olduğunu ifade etti. Yeniden parti üyeliğine dönüp dönmeyeceği ise hukuki sürecin ardından netleşecek.