Mustafa Sarıgül ne açıklama yaptı? Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül ne dedi?

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Mustafa Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül’ün gözaltına alınması, diğer oğlu Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmesinin ardından sessizliğini bozdu. Soruşturmanın Almanya bağlantılı bir ticari anlaşmazlık olduğunu belirten Sarıgül, karşı tarafın iddialarını reddetti ve ailesinin gerekli bilgi ve belgeleri adli makamlarla paylaşacağını bildirdi. Mustafa Sarıgül soruşturma için hangi ifadeleri kullandı? Ailesi hakkındaki iddialara nasıl yanıt verdi? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI: AİLESİ HAKKINDAKİ İDDİALARA NE DEDİ?

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de adının geçtiği soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Diğer oğlu Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildiği soruşturmada, Sarıgül iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve konunun ticari bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını savundu. Peki, Mustafa Sarıgül soruşturma hakkında ne söyledi? Aylin Kotil, Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül ve Murat Ağırel hakkındaki iddialar neler? Soruşturmanın gerekçesi ne?

MUSTAFA SARIGÜL SORUŞTURMA HAKKINDA NE DEDİ?

Mustafa Sarıgül, aile üyelerinin ifadelerine başvurulduğunu ve soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti. Konunun ticari bir iş anlaşmazlığı olduğunu savunan Sarıgül, karşı tarafın ileri sürdüğü iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü. Açıklamasında, soruşturmaya konu belgelerin kaynağı ve gerçekliği konusunda da şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Sarıgül, aile üyelerinin soruşturma kapsamında sahip oldukları bilgi ve belgeleri yargı makamlarıyla paylaşacağını belirterek sürecin hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AYLİN KOTİL, ÖMER SARIGÜL VE MURAT AĞIREL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner'in de isimleri yer aldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşı iki kişinin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatıldı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin, müştekilerin beyanları, sundukları kayıtlar ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi. İddialar yargı süreci kapsamında değerlendiriliyor.

SORUŞTURMANIN KONUSU NE, HANGİ İDDİALAR İNCELENİYOR?

Soruşturma dosyasında müştekilerin 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale yapıldığı ve 1 milyar euro değerindeki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği yönündeki iddiaları yer aldı. Ayrıca 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği de ileri sürüldü.

Müştekiler, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia etti. Başsavcılık, müştekilerin beyanlarıyla birlikte sundukları ses ve görüntü kayıtlarının ve soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirildiğini açıkladı.

MURAT AĞIREL HAKKINDAKİ İŞLEMİN GEREKÇESİ NE?

Mustafa Sarıgül, açıklamasında Murat Ağırel'in olayın gerçekliğini araştırırken soruşturma kapsamında gözaltına alındığını öğrendiğini belirtti. Sarıgül ayrıca, karşı tarafın iddialarını haberleştirmek amacıyla soruşturma başlamadan önce Ağırel'e başvurduğunu öne sürdü.

Başsavcılığın açıklamasında ise müştekilerin bilgi ve belgeleri Ağırel'e ilettiği, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanlarının ve sunulan kayıtların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDA DA SORUŞTURMA VAR MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi. Sarıgül ise açıklamasında aile üyelerinin gerekli bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacağını belirtti.

MUSTAFA SARIGÜL MASUMİYET KARİNESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Sarıgül, açıklamasının sonunda soruşturma devam ederken masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan kişilerin suçlu muamelesi görmemesi gerektiğini belirten Sarıgül, sürecin tamamlanmasını beklemek gerektiğini ifade etti. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin ise başsavcılık tarafından sürdürüldüğü bildirildi.