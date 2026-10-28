Mustafa Sarıgül gay ve eşcinsellerle ilgili ne dedi?

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Mustafa Sarıgül, yaklaşık beş yıl önce Akit TV’de katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “ Lgbt derneklerine ve eşcinselliğe nasıl bakıyorsunuz?” sorusunu “Allah herkese akıl fikir versin” sözleriyle yanıtladı. Sarıgül, aynı konuşmada dönemin partisini “ataerkil bir parti” olarak tanımlarken, “kapama mantığından” yana olmadıklarını da ifade etti. İşte Mustafa Sarıgül’ün sözlerine dair ayrıntılar.

MUSTAFA SARIGÜL EŞCİNSELLİK HAKKINDA NE DEDİ?

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren videoda, programın sunucusu Sarıgül’e LGBT derneklerine ve eşcinselliğe nasıl baktığını soruyor. Sarıgül ise soruya “Allah’ım herkese akıl fikir versin” diyerek yanıt veriyor. Konuşmasının devamında Sarıgül, partisinin ataerkil bir yapıda olduğunu belirterek teşkilat başkanlarını “aslan”, “civan” ve “toprağına bağlı” sözleriyle tanımlıyor.

“KADINA KOTA KOYMAYACAĞIM”

Sunucunun “Erkek ya da kadın?” sorusu üzerine Sarıgül, partisinde kadın ve erkek ayrımı yapılmadığını, bu nedenle kadın kotası da bulunmadığını söylüyor. Sarıgül, kadınlara kota uygulamasına gerek görmediğini dile getiriyor.

“BU GELENEKTEN GELİYORUZ”

Sarıgül, konuşmasında bir büyük geldiğinde herkesin ayağa kalkıp ona yer verdiği geleneğe atıf yaparak, kendilerinin de atalarından ve ecdatlarından gelen bu gelenekten beslendiklerini ifade ediyor.

“KAPAMA MANTIĞINDAN YANA DEĞİLİZ”

Sunucunun özgürlüğe ilişkin sözleri üzerine Sarıgül, hiçbir şekilde kapama mantığından yana olmadıklarını vurguluyor. Sarıgül, bu konuda insanlara yalnızca “Allah akıl fikir versin” dediklerini söyleyerek sözlerini tamamlıyor.

SÖZLER NE ZAMAN SÖYLENDİ?

Sosyal medyada paylaşılan videoya eklenen notlarda, söz konusu programın yaklaşık beş yıl önce Akit TV’de yayınlandığı belirtiliyor. Sarıgül, o dönemde kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi’nin genel başkanlığını yürütüyordu. Videonun tam yayın tarihi ve programın tamamına ilişkin ayrıntılar ise paylaşımlarda yer almıyor.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, uzun yıllar İstanbul’un Şişli ilçesinde belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçi. Sarıgül, daha sonra Türkiye Değişim Partisi’ni kurarak genel başkanlığını üstlendi. 2023 genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden Erzincan milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

SARIGÜL’DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Videonun yeniden gündeme gelmesinin ardından Mustafa Sarıgül’den konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.