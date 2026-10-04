Mustafa Eröğüt hangi takımlı, Mustafa Eröğüt takım tutuyor mu, Mustafa Eröğüt Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi, yoksa Beşiktaşlı mı?

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Mustafa Eröğüt'ün takım tercihi, sosyal medyada ve arama motorlarında gündem olan sorular arasında yer alıyor. Ünlü ismi ekranlardan takip eden izleyiciler, Eröğüt'ün futbolla ilgisi olup olmadığını ve hangi takımı desteklediğini öğrenmek istiyor. Mustafa Eröğüt Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi, yoksa Beşiktaşlı mı? Mustafa Eröğüt'ün tuttuğu takıma dair tüm bilgiler haberimizde...

MUSTAFA ERÖĞÜT HANGİ TAKIMLI? MUSTAFA ERÖĞÜT GALATASARAYLI MI, FENERBAHÇELİ Mİ, BEŞİKTAŞLI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan son gelişmelerin ardından adı federasyon başkanlığı için yeniden konuşulmaya başlanan Mustafa Eröğüt, futbol kamuoyunun gündeminde. Eröğüt'ün kariyerinin yanı sıra futbol tercihi de merak konusu oldu. Peki Mustafa Eröğüt hangi takımlı, takım tutuyor mu? Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi, yoksa Beşiktaşlı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

MUSTAFA ERÖĞÜT HANGİ TAKIMLI?

Mustafa Eröğüt'ün hangi takımı tuttuğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış bir açıklama bulunmuyor. Eröğüt, bugüne kadar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzon spor gibi büyük kulüplerden herhangi birini desteklediğini açıkça ifade etmedi. Bu nedenle Eröğüt'ün takım tercihine ilişkin iddialar doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor.

MUSTAFA ERÖĞÜT TAKIM TUTUYOR MU?

Federasyon yönetiminde üst düzey görevler üstlenen isimlerin taraftarlık tercihlerini kamuoyuyla paylaşmaması, Türk futbolunda sıkça görülen bir durum. Eröğüt de tarafsızlık beklentisinin yüksek olduğu bu görevler nedeniyle kişisel takım tercihini açıklamayan isimler arasında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE PROFESYONEL BAĞI

Eröğüt'ün futbol kamuoyunda en çok bilinen kulüp bağlantısı İstanbul Başakşehir. Eröğüt, kulüpte önce idari direktörlük, ardından CEO'luk görevini üstlendi; 2021'de profesyonel görevinden ayrılarak kulübün asbaşkanlığına getirildi. Ancak bu görevler profesyonel yöneticilik kapsamında olup Eröğüt'ün taraftarlık tercihine dair bir bilgi sunmuyor.

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR?

Mustafa Eröğüt, uzun yıllardır futbol ve spor yönetimi alanında çalışan bir yönetici. Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Akademisi'nde başlayan Eröğüt, daha sonra İBB Profesyonel Futbol Takımı'nda idari görevler üstlendi.

EĞİTİM HAYATI

Eröğüt, ABD'deki Ithaca College'da İşletme Yönetimi lisans eğitimi aldı ve aynı okulda Spor Yönetimi alanında MBA yaptı. Ardından Marmara Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği alanında doktorasını tamamladı.

TFF VE UEFA'DAKİ GÖREVLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda farklı dönemlerde görev yapan Eröğüt, Futbol Gelişim Departmanı ve Milli Takımlar yapılanmasında çalıştı. TFF Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapan Eröğüt, 10 yılı aşkın süre çeşitli UEFA komitelerinde Türkiye'yi temsil etti.

MUSTAFA ERÖĞÜT'ÜN EŞİ KİM?

Eröğüt, eski TFF Başkanı ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kızı Zeynep Aydınlar ile evli.