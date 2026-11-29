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Muslera futbolu bıraktı mı sorusunun cevabı evet. Fernando Muslera, 28 Kasım 2026'da Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda oynanan ve Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 yenildiği Copa Libertadores finalinin ardından kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Muslera'nın son takımı Arjantin'in Estudiantes de La Plata kulübüydü. Uruguaylı kaleci, 2025 yazında Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e transfer olmuştu.

MUSLERA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Evet, Fernando Muslera futbolu bıraktı. Uruguaylı kaleci, Copa Libertadores finalinin ardından kameralar karşısında yaptığı açıklamada aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Muslera, emeklilik kararının bir süredir konuşulduğunu ancak bunu daha önce doğrulamadığını belirterek kariyerinin son maçına çıktığını açıkladı.

Muslera, kararını önceden kulüp yönetimiyle paylaştığını ve takım arkadaşlarına tek tek teşekkür ettiğini ifade etti. Maçın sonunda gözyaşlarına hâkim olamayan deneyimli kaleci, kendisi için muhteşem bir kariyer kapanışı yaşadığını söyledi.

MUSLERA'NIN AÇIKLAMASI

Fernando Muslera, final maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimin sonu... Zaten konuşuluyordu ama ben doğrulamamıştım. Bugün sondu. Kişisel olarak benim için gerçekten muhteşem bir kariyer kapanışı oldu."

Muslera'nın bu sözleri, hem Arjantin'de hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada efsane kalecilerine veda mesajları paylaştı.

MUSLERA HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

Fernando Muslera, kariyerinin son döneminde Arjantin'in köklü kulüplerinden Estudiantes de La Plata'da forma giydi. Muslera, 2025 yazında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Estudiantes'e transfer olmuştu. Arjantin ekibinde de önemli başarılar elde eden deneyimli kaleci, Estudiantes ile üç kupa kazandı ve takımını Copa Libertadores finaline kadar taşıdı.

COPA LİBERTADORES FİNALİ

Muslera'nın kariyerinin son maçı, Güney Amerika'nın en prestijli kulüp turnuvası olan Copa Libertadores'in finali oldu. 28 Kasım 2026'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki tarihi Centenario Stadyumu'nda oynanan finalde Estudiantes, Brezilya ekibi Palmeiras'a 1-0 yenildi ve kupa Palmeiras'ın oldu.

Muslera'nın kariyerinin son maçının kendi ülkesinin başkentinde ve Uruguay futbolunun simgesi olan Centenario Stadyumu'nda oynanması, vedaya ayrı bir anlam kattı.

MUSLERA'NIN GALATASARAY YILLARI

Fernando Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayı yaklaşık 14 sezon boyunca giyen Muslera, kulüp tarihinin en başarılı ve en sevilen yabancı oyuncuları arasına girdi.

Muslera, Galatasaray formasıyla toplam 19 kupa kazandı. Bu kupalar arasında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası yer alıyor. Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti. Galatasaray'ın pek çok kritik maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde taht kuran Muslera, sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasında anılıyor.

MUSLERA'NIN KARİYERİ

16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında Uruguay'ın Montevideo Wanderers kulübünde başladı. Uruguay'ın köklü kulüplerinden Nacional'de de forma giyen Muslera, ardından Avrupa'ya transfer olarak İtalyan ekibi Lazio'ya katıldı.

Lazio'daki performansıyla dikkat çeken Muslera, 2011'de Galatasaray'a transfer oldu ve kariyerinin en uzun ve en başarılı dönemini sarı-kırmızılı formayla geçirdi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'te forma giyen Muslera, kariyerini Güney Amerika'da noktaladı. Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 24 büyük kupa kazandığı belirtiliyor.

MUSLERA KAÇ YAŞINDA?

16 Haziran 1986'da Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya gelen Fernando Muslera, 40 yaşında futbolu bıraktı. Uruguaylı kaleci, ileri yaşına rağmen son sezonunda da takımının kalesini korudu ve kariyerini Güney Amerika'nın en büyük finalinde sahaya çıkarak tamamladı. Muslera'nın futbol sonrası planlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MUSLERA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın uzun yıllar boyunca bir numaralı kalecisi oldu. Muslera, 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Uruguay kadrosunda kaleyi korudu. Uruguay ile 2011 yılında Copa America şampiyonluğu yaşayan Muslera, milli formayla da unutulmaz başarılara imza attı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN VEDA MESAJLARI

Muslera'nın futbolu bıraktığını açıklamasının ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada efsane kalecilerine teşekkür mesajları paylaştı. Taraftarlar, Muslera'nın Galatasaray'a kazandırdığı kupaları, kritik maçlardaki kurtarışlarını ve kulübe olan bağlılığını hatırlattı. Muslera'nın ilerleyen dönemde Galatasaray'da bir veda organizasyonuyla onurlandırılıp onurlandırılmayacağı da merak ediliyor.