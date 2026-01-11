Muş okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler " Muş'taokul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Muş Hava Durumu Raporu: Doğu'nun Kalbinde "Aşırı Soğuk" Alarmı

Türkiye'nin kış şartlarını en ağır yaşayan illerinden Muş, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Sibirya kökenli dondurucu soğukların etkisiyle zorlu bir imtihana giriyor. 12 Ocak Pazartesi günü Muş Ovası ve çevresinde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 1 derece civarında kalacağı tahmin edilirken, gece saatlerinde eksi 2 derece ile dondurucu bir süreç başlayacak. Yüzde 97 seviyesindeki nem oranı, kar kristallerinin nemle ağırlaşmasına ve ulaşımda ciddi aksamalara neden olabilecektir. Özellikle köy yollarında ulaşımın kar yağışıyla birlikte durma noktasına gelebileceği uyarısı yapılıyor.

13 Ocak Salı günü yağışlar devam ederken sıcaklıklar düşmeye başlayacak, ancak asıl değişim 14 Ocak Çarşamba günü yaşanacak. Gökyüzünün açılmasıyla birlikte Muş'ta "ekstrem soğuk" periyodu başlayacak. 14 Ocak gecesi sıcaklığın eksi 19 dereceye, 15 Ocak gecesi ise eksi 20 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Muş'un geçmiş iklim verileri incelendiğinde, Ocak ayının bu dönemlerinde sıcaklıkların nadiren de olsa eksi 30'ların altına indiği bilinmektedir. Bu haftaki sistem, bölgeyi kışın en soğuk günlerine taşıyacak. 15 Ocak Perşembe günü güneşli bir hava beklense de, gündüz sıcaklığının dahi eksi 11 derece olması, dışarıdaki hayatı imkansız hale getirebilir.

16 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken soğukların şiddeti eksi 9 derecelerde kalmaya devam edecek. Bu beş günlük süre zarfında Muş halkının don riskine karşı her türlü önlemi alması gerekmektedir. Araçların yakıt sistemlerinin donması, su borularının patlaması ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvan barınaklarını ısıtmalı ve yem stoklarını kontrol etmeleri istenmektedir. Muş Valiliği ve Karayolları ekiplerinin, özellikle kar ve tipi nedeniyle kapanabilecek yolları açık tutmak adına teyakkuz halinde olduğu belirtilmiştir.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.