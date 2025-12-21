Murat Övüç tutuklandı mı, neden tutuklandı? Sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşımı nedeniyle başlatılan adli süreç sonucunda Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı. Peki, Murat Övüç neden tutuklandı? Sosyal medya fenomeni Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MURAT ÖVÜÇ TUTUKLANDI MI?

Edinilen bilgilere göre; Övüç'ün sosyal medya hesabından paylaştığı ve uçak içerisinde çekildiği belirtilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Video, kamuoyunda tepki toplarken, ilgili paylaşım nedeniyle savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Murat Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Övüç hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararı, dosya kapsamındaki deliller ve paylaşımın kamu düzeni üzerindeki etkileri dikkate alınarak alındı.

MURAT ÖVÜÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Murat Övüç'ün tutuklanmasına gerekçe olarak, başörtüsünü aşağılayıcı nitelikte bir video paylaşması gösterildi. Söz konusu videoda Övüç'ün, "Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı" şarkısı eşliğinde başörtülü bir içerik paylaştığı ve bu paylaşımın toplumun bir kesimini hedef aldığı değerlendirildi.

Yargı makamları, videonun halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici unsurlar taşıdığı kanaatine vardı. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ilgili madde uyarınca işlem başlatıldı.

Övüç, gözaltı kararı öncesinde yaptığı açıklamada videonun 3 yıl önce paylaşıldığını belirterek, "Allah aşkına yeter. Artık normal davranıyoruz, smokinle çıkıyoruz. Artık insanlara güzel örnek olmak istiyoruz. 3 yıl önceki paylaşımı gündeme getiriyorsunuz, ayıp" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, paylaşımları ve açıklamalarıyla uzun süredir kamuoyunun tanıdığı bir isimdir. Özellikle sosyal medya platformlarında yaptığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Övüç, zaman zaman tartışmalı içerikleriyle de gündeme gelmiştir.

Kamuoyunda tanınırlığı artan Murat Övüç, yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla değil, özel hayatı ve yaşam tarzıyla da magazin ve haber gündeminde yer almıştır. Son olarak hakkında verilen tutuklama kararıyla yeniden Türkiye gündeminin üst sıralarına yükselmiştir.

MURAT ÖVÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Murat Övüç, 1968 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Uzun yıllardır iş hayatında yer alan Övüç, sosyal medyadaki popülerliğini ilerleyen yaşlarında kazanmış isimler arasında bulunmaktadır.

MURAT ÖVÜÇ NERELİ?

Murat Övüç, Van doğumludur. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Övüç, Partevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim aldı.