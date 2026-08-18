Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya dünyasının dikkat çeken isimlerinden Murat Övüç'ün hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini koruyor. Paylaşımları, açıklamaları ve sahne performanslarıyla tanınan Övüç'ün yaşı, memleketi ve mesleği merak ediliyor. Murat Övüç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla tanınan sosyal medya fenomeni, oyuncu ve sahne sanatçısıdır. 1968 yılında Van'da dünyaya gelen Övüç, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Pertevniyal Lisesi'nin ardından Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

MURAT ÖVÜÇ KAÇ YAŞINDA?

1968 doğumlu olan Murat Övüç, 2026 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

MURAT ÖVÜÇ NERELİ?

Murat Övüç, Van'da doğmuştur ve aslen Vanlıdır. Beş kardeşin en küçüğü olduğu belirtilen Övüç, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN KARİYERİ

Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak tanınmaya başladı. Sosyal medya kariyerinin yanı sıra geçmişte tarot falı baktığı ve yaşam koçluğu yaptığı da kaynaklarda yer alıyor.

Övüç, sosyal medya çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da yaptı. 2018 yılında "Benim Adım Osman" ve "Çift'lik Bank: Tosun Firarda" filmlerinde rol aldı. Daha sonra "Kolej Rüyası" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Ayrıca 2019'da "Uykusuzlar Kulübü" programına konuk oldu.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sahne çalışmalarına da ağırlık veren Övüç, sosyal medya paylaşımları ve sahne performanslarıyla magazin gündeminde yer almaya devam etti.