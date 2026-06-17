Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi (TAM İSİM LİSTESİ) Hangi mülki idare amir nereye atandı? (17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete)

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı kapsamında, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında önemli görevlendirmeler gerçekleştirildi. Peki, hangi mülki idare amir nereye atandı? 17 Haziran Çarşamba Resmi Gazete kararları haberimizde.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA KARARNAMESİ SON DAKİKA!

İçişleri Bakanlığı teşkilatını yakından ilgilendiren Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname kapsamında hem merkez teşkilatında hem de taşra teşkilatında dikkat çeken görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Yayımlanan karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer, aynı yerde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanırken, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

Kararname yalnızca merkez teşkilatındaki görevlendirmelerle sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan çok sayıda mülki idare amirinin de görev yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, hizmet süresini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi.

Yapılan açıklamada;

15 mülki idare amirinden 11'inin kaymakam, 4'ünün vali yardımcısı olarak merkez teşkilatındaki görevlere atandığı,

208 mülki idare amirinin kaymakamlıktan kaymakamlığa,

82 mülki idare amirinin kaymakamlıktan vali yardımcılığına,

74 mülki idare amirinin vali yardımcılığından vali yardımcılığına,

32 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandığı belirtildi.

Ayrıca İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 kaymakamın görev yerinin değiştirildiği bildirildi.

Kararnamede kayyım olarak görev yapan mülki idare amirlerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Açıklamaya göre, il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan toplam 13 mülki idare amirinden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 isim talepleri ve kıdem durumları doğrultusunda farklı görevlere atanırken, boşalan görevlere yeni mülki idare amirleri görevlendirildi.

HANGİ MÜLKİ İDARE AMİR NEREYE ATANDI?

Kararname kapsamında yapılan tüm atamalar ve görev yeri değişiklikleri aşağıdaki listede yer almaktadır.

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE KARARLARI

17 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şu başlıklar altında toplandı:

Yasama Bölümü

TBMM Kararı

1487 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Atama Kararı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/148)

Yönetmelik

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2026/1)

Kurul Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı Kararı

İlan Bölümü

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri