Muhtarlıklar kaldırılacak mı?

Muhtarlıkların kaldırılmasına ilişkin kesinleşmiş ya da yürürlüğe girmiş resmi bir karar bulunmuyor. MHP’nin büyükşehir belediyelerinin yönetim yapısına ilişkin önerileri arasında büyükşehirlerdeki muhtarlıkların kaldırılmasının da konuşulduğu öne sürülse de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada muhtarlıkların kaldırılmasını istemediklerini belirtmişti. Muhtar dernekleri ve sendikaları ise muhtarlık kurumunun kaldırılmak yerine güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. İşte konuya dair bilinenler.

MUHTARLIKLAR KALDIRILACAK MI?

Şu an için muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi ya da yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Muhtarlık kurumu, mevcut mevzuat kapsamında görevini sürdürüyor. Muhtarlıkların geleceğine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

İDDİALAR NEREDEN ÇIKTI?

Muhtarlıkların kaldırılabileceği yönündeki tartışmalar, MHP’nin büyükşehir belediyelerinin yönetim yapısına ilişkin önerilerinin yeniden gündeme gelmesiyle alevlendi. Basına yansıyan bilgilere göre önerilerde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının aynı oy pusulasında seçilmesi, ilçe belediyelerinin yetkilerinin artırılması ve büyükşehirlerdeki muhtarlıkların kaldırılması gibi başlıklar yer alıyor. Bazı MHP kurmaylarının, büyükşehirlerde muhtarların geçmişe göre daha az etkin olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise daha sonra yaptığı açıklamada, muhtarlıkların kaldırılmasını istemediklerini açıkça ifade etmişti. Bu nedenle muhtarlıkların kaldırılacağına ilişkin iddiaların kesinleşmiş bir siyasi karar niteliği taşımadığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA “KALDIRILSIN” TARTIŞMASI

Son dönemde sosyal medyada bazı kullanıcılar, e-Devlet hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ikametgâh gibi pek çok belgenin artık dijital ortamda alınabildiğini öne sürerek muhtarlık sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu paylaşımlar, muhtarlıkların günümüzdeki işlevine ilişkin tartışmayı geniş kitlelere taşıdı.

MUHTARLARDAN TEPKİ

Muhtar dernekleri ve sendikaları, muhtarlıkların kaldırılmasına yönelik görüşlere tepki gösterdi. Muhtar temsilcileri, muhtarlığın devlet ile vatandaş arasındaki en yakın köprü olduğunu, kurumun kaldırılmak yerine yetki ve imkânlarının artırılarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde düzenlenen etkinliklerde de muhtarlar, kurumun geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi. Daha önce Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Muhtarlar Konfederasyonu yöneticileri de yaptıkları görüşmelerde hükümetin gündeminde muhtarlık kurumunun kaldırılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını açıklamıştı.

KÖY MUHTARLIKLARI DA KALKACAK MI?

Tartışmalar ağırlıklı olarak büyükşehirlerdeki mahalle muhtarlıklarına odaklanıyor. Köy muhtarlıklarının kaldırılmasına yönelik gündeme gelmiş bir öneri bulunmuyor. Bazı yorumlarda ise köy muhtarlarının yetkilerinin artırılması gerektiği dile getiriliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Muhtarlık sisteminde herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için TBMM’de kanun düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlanması ya da Meclis’e sunulması halinde ayrıntılar netlik kazanacak. Resmi bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecek.