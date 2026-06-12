Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma, yetkisizlik kararı verilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman, nerede, neden öldü? Muhsin Yazıcıoğlu hangi partinin başkanıydı? Detaylar...

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASI

Muhsin Yazıcıoğlu Dosyası, Türkiye siyasi tarihinin en dikkat çeken ve uzun yıllardır gündemde kalan soruşturmalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki isimlerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin süreç, yıllar içerisinde farklı aşamalardan geçerek adli makamlar tarafından yeniden değerlendirilmiştir.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya, hukuki yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmiştir. Bu süreçte dosyada yer alan tüm resmi evraklar, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve teknik incelemeler eksiksiz şekilde Ankara’ya gönderilmek üzere bir araya getirilmiştir.

Soruşturmanın başkentte devam etmesiyle birlikte, mevcut delil bütünlüğünün yeniden inceleneceği ve sürecin adli çerçevede titizlikle değerlendirileceği belirtilmiştir.

MUHSİN YAZICIOĞLU NE ZAMAN, NEREDE, NEDEN ÖLDÜ?

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmiştir. Olay, Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde büyük yankı uyandıran trajik kazalardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Resmi bilgilere göre, içinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu helikopter, program dönüşü sırasında dağlık ve engebeli bir araziye düşmüştür. Kazada yalnızca Muhsin Yazıcıoğlu değil, beraberindeki kişiler de yaşamını yitirmiştir.

Helikopter kazasında toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Hayatını kaybedenler arasında BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe de bulunmaktadır.

MUHSİN YAZICIOĞLU HANGİ PARTİNİN BAŞKANIYDI?

Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı olarak görev yapmıştır. Siyasi hayatı boyunca BBP’nin kurucu liderlerinden biri olarak Türk siyasetinde yer almış ve partinin teşkilatlanma sürecinde aktif rol üstlenmiştir.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun liderliğiyle Türk siyasi sahnesinde yer alan ve özellikle milliyetçi-muhafazakâr çizgide siyaset yürüten bir parti olarak bilinmektedir. Yazıcıoğlu’nun genel başkanlığı dönemi, partinin siyasi kimliğinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur.

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