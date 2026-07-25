Muharrem İnce CHP'den istifa etti mi, Yeni Parti'ye geçti mi?

CHP’de 21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararının ardından derinleşen kriz, Özgür Özel ile 90 milletvekilinin partiden ayrılmasıyla sonuçlandı. Özel, sosyal medya hesaplarından yayımladığı veda videosunda yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara yer verdi.

CHP'DEN KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?

CHP’den ayrılanların sayısı Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili olarak açıklandı. Özel’in beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP’den istifa ettiği, söz konusu milletvekillerinin aynı zamanda yeni partinin kurucular kurulunda yer aldığı aktarıldı. Hazırlanan resmi kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına teslim edilmek üzere gönderilmesiyle birlikte, istifa eden milletvekillerinin “YENİ Parti” çatısı altında bir araya geldiği kamuoyuna duyuruldu.

CHP içindeki kırılma, 21 Mayıs tarihindeki yargı kararıyla patlak veren 'mutlak butlan' kriziyle başladı. Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Özgür Özel, kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ait veda videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyadaki "CHP Genel Başkanı" unvanını silen ve profil fotoğrafını değiştiren Özel, imza sonrası mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ (91 İSİM):

Özgür Özel

Ahmet Tuncay Özkan

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Ali Mahir Başarır

Aliye Coşar

Aliye Timisi Ersever

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Ayhan Barut

Aykut Kaya

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Barış Karadeniz

Bekir Başevirgen

Bilal Bilici

Burhanettin Bulut

Bülent Tezcan

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Cumhur Uzun

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Doğan Demir

Ednan Arslan

Elvan Işık Gezmiş

Ensar Aytekin

Evrim Karakoz

Evrim Rızvanoğlu Emir

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Fahri Özkan

Fethi Açıkel

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Gökhan Günaydın

Harun Özgür Yıldızlı

Hasan Öztürk

Hikmet Yalım Halıcı

İbrahim Arslan

İsmail Atakan Ünver

İsmet Güneşhan

İzzet Akbulut

Kayıhan Pala

Mahmut Tanal

Mehmet Salih Uzun

Mehmet Tahtasız

Melih Meriç

Metin İlhan

Murat Bakan

Murat Çan

Murat Emir

Mustafa Erdem

Mustafa Sarıgül

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mühip Kanko

Nail Çiler

Namık Tan

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Okan Konuralp

Orhan Sümer

Özgür Ceylan

Özgür Erdem İncesu

Özgür Karabat

Reşat Karagöz

Seda Kaya Ösen

Servet Mullaoğlu

Seyit Torun

Sibel Suiçmez

Suat Özçağdaş

Süleyman Bülbül

Süreyya Öneş Derici

Şeref Arpacı

Tahsin Ocaklı

Talat Dinçer

Talih Özcan

Tekin Bingöl

Turan Taşkın Özer

Türkan Elçi

Uğur Bayraktutan

Ulaş Karasu

Umut Akdoğan

Utku Çakırözer

Ümit Özlale

Veli Ağbaba

Yaşar Tüzün

Yunus Emre

Yüksel Taşkın

Zeynel Emre

MUHARREM İNCE CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?

Muharrem İnce’nin CHP’den istifa ettiğine veya “YENİ Parti”ye geçtiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı. İstifa sürecine ilişkin aktarılan ayrıntılarda yalnızca Özgür Özel ile beraberindeki 90 milletvekilinin adı anılırken, yeni siyasi oluşumun kurucular kurulunun toplam 91 milletvekilinden meydana geldiği belirtildi.

Muharrem İnce şu anda milletvekili değil. 18 Haziran 2025'te Özgür Özel'den gelen CHP'ye dönüş davetini kabul eden İnce, 24 Haziran 2025'te düzenlenen grup toplantısıyla resmen CHP'ye yeniden katıldı. Genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi ise bu katılımın ardından, 22 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü kurultay kararıyla feshedildi.

Muharrem İnce tarafından Yeni Parti'ye geçeceği veya CHP'den ayrılacağı yönünde de bir açıklama bulunmamaktadır.