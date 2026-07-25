Muharrem İnce CHP'den istifa etti mi, Yeni Parti'ye geçti mi?
Muharrem İnce Yeni Parti'ye geçti mi? CHP’de 21 Mayıs’ta verilen “mutlak butlan” kararının ardından başlayan parti içi kriz, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin istifasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Muharrem İnce CHP'den istifa etti mi? CHP'den istifa eden 91 milletvekilinden oluşan kadronun “YENİ Parti” adıyla siyasi faaliyetlerini sürdüreceği duyuruldu.
CHP’de 21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararının ardından derinleşen kriz, Özgür Özel ile 90 milletvekilinin partiden ayrılmasıyla sonuçlandı. Özel, sosyal medya hesaplarından yayımladığı veda videosunda yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara yer verdi.
CHP'DEN KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?
CHP’den ayrılanların sayısı Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili olarak açıklandı. Özel’in beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP’den istifa ettiği, söz konusu milletvekillerinin aynı zamanda yeni partinin kurucular kurulunda yer aldığı aktarıldı. Hazırlanan resmi kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına teslim edilmek üzere gönderilmesiyle birlikte, istifa eden milletvekillerinin “YENİ Parti” çatısı altında bir araya geldiği kamuoyuna duyuruldu.
CHP içindeki kırılma, 21 Mayıs tarihindeki yargı kararıyla patlak veren 'mutlak butlan' kriziyle başladı. Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlatacaklarını ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Özgür Özel, kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ait veda videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyadaki "CHP Genel Başkanı" unvanını silen ve profil fotoğrafını değiştiren Özel, imza sonrası mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."
YENİ PARTİ KURUCULAR KURULU MİLLETVEKİLİ LİSTESİ (91 İSİM):
- Özgür Özel
- Ahmet Tuncay Özkan
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Ali Gökçek
- Ali Mahir Başarır
- Aliye Coşar
- Aliye Timisi Ersever
- Asu Kaya
- Aşkın Genç
- Ayça Taşkent
- Ayhan Barut
- Aykut Kaya
- Aylin Yaman
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Barış Karadeniz
- Bekir Başevirgen
- Bilal Bilici
- Burhanettin Bulut
- Bülent Tezcan
- Cavit Arı
- Cemal Enginyurt
- Cumhur Uzun
- Deniz Yavuzyılmaz
- Deniz Yücel
- Doğan Demir
- Ednan Arslan
- Elvan Işık Gezmiş
- Ensar Aytekin
- Evrim Karakoz
- Evrim Rızvanoğlu Emir
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Fahri Özkan
- Fethi Açıkel
- Gamze Taşcıer
- Gizem Özcan
- Gökan Zeybek
- Gökçe Gökçen
- Gökhan Günaydın
- Harun Özgür Yıldızlı
- Hasan Öztürk
- Hikmet Yalım Halıcı
- İbrahim Arslan
- İsmail Atakan Ünver
- İsmet Güneşhan
- İzzet Akbulut
- Kayıhan Pala
- Mahmut Tanal
- Mehmet Salih Uzun
- Mehmet Tahtasız
- Melih Meriç
- Metin İlhan
- Murat Bakan
- Murat Çan
- Murat Emir
- Mustafa Erdem
- Mustafa Sarıgül
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Mühip Kanko
- Nail Çiler
- Namık Tan
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Okan Konuralp
- Orhan Sümer
- Özgür Ceylan
- Özgür Erdem İncesu
- Özgür Karabat
- Reşat Karagöz
- Seda Kaya Ösen
- Servet Mullaoğlu
- Seyit Torun
- Sibel Suiçmez
- Suat Özçağdaş
- Süleyman Bülbül
- Süreyya Öneş Derici
- Şeref Arpacı
- Tahsin Ocaklı
- Talat Dinçer
- Talih Özcan
- Tekin Bingöl
- Turan Taşkın Özer
- Türkan Elçi
- Uğur Bayraktutan
- Ulaş Karasu
- Umut Akdoğan
- Utku Çakırözer
- Ümit Özlale
- Veli Ağbaba
- Yaşar Tüzün
- Yunus Emre
- Yüksel Taşkın
- Zeynel Emre
MUHARREM İNCE CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?
Muharrem İnce’nin CHP’den istifa ettiğine veya “YENİ Parti”ye geçtiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı. İstifa sürecine ilişkin aktarılan ayrıntılarda yalnızca Özgür Özel ile beraberindeki 90 milletvekilinin adı anılırken, yeni siyasi oluşumun kurucular kurulunun toplam 91 milletvekilinden meydana geldiği belirtildi.
Muharrem İnce şu anda milletvekili değil. 18 Haziran 2025'te Özgür Özel'den gelen CHP'ye dönüş davetini kabul eden İnce, 24 Haziran 2025'te düzenlenen grup toplantısıyla resmen CHP'ye yeniden katıldı. Genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi ise bu katılımın ardından, 22 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü kurultay kararıyla feshedildi.
Muharrem İnce tarafından Yeni Parti'ye geçeceği veya CHP'den ayrılacağı yönünde de bir açıklama bulunmamaktadır.