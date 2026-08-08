Muhammed Salah neden yok, Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, İsmail Köybaşı Jübile maçında Muhammed Salah oynayacak mı?
Trabzonspor ile Göztepe, İsmail Köybaşı’nın jübile maçı kapsamında 8 Ağustos Cumartesi günü İzmir’de karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde “Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, gözler aynı zamanda bordo-mavili ekibin yeni transferi Muhammed Salah’ın kadroda olup olmayacağına çevrildi. Trabzonspor’un açıkladığı kamp kadrosunda Salah’ın yer almaması dikkat çekti.
İsmail Köybaşı’nın futbol kariyerine veda edeceği özel gecede Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de “ Muhammed Salah neden yok, jübile maçında oynayacak mı?” oldu. İzmir’deki mücadele öncesinde Salah’ın durumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, futbolseverler Trabzonspor-Göztepe maçının başlama saatini ve yıldız futbolcunun sahada olup olmayacağını araştırıyor.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Göztepe, İsmail Köybaşı’nın jübile maçı kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Büyük ilgi gören karşılaşma öncesinde taraftarlar, “Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İzmir’de oynanacak özel mücadelede iki takım da sahaya çıkarken, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Göztepe arasındaki jübile maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI YAYINCI KURULUŞ BELLİ Mİ?
Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Mücadeleye ilişkin yayın bilgileri netleştiğinde, karşılaşmanın hangi platformdan veya kanaldan izlenebileceği de belli olacak. Şu an için Trabzonspor-Göztepe maçının yayıncısı bulunmuyor.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Trabzonspor-Göztepe maçının başlama saati oldu. İsmail Köybaşı’nın jübile karşılaşması kapsamında oynanacak mücadele, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkacak kadroları da merak konusu oldu.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
Trabzonspor ile Göztepe arasındaki özel karşılaşma İzmir’deki ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler, İsmail Köybaşı’nın jübile gecesi kapsamında düzenlenecek mücadelede iki takımın sahadaki performansını takip edecek.
İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLE MAÇI
Türk futbolunun deneyimli isimlerinden İsmail Köybaşı için düzenlenecek jübile karşılaşması, Trabzonspor ile Göztepe’yi bir kez daha karşı karşıya getirecek. Özel organizasyon nedeniyle mücadeleye futbolseverlerin ilgisinin yüksek olması bekleniyor. Maç öncesinde kadrolar ve sahaya çıkacak isimler de futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI BİLGİLERİ
Karşılaşma: Trabzonspor-Göztepe
Organizasyon: İsmail Köybaşı Jübile Maçı
Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi
Saat: 20.00
Stadyum: ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Stadyumu
Şehir: İzmir
Yayıncı: Henüz belli değil
TRABZONSPOR’UN KAMP KADROSU
Onuralp - Ahmet Doğan - Erol Can
Samet - Savic - Nwaïwawu - Cenk
Pina - Mustafa - Cabral
Melih - Bouchouari
Malinovskyi - Ozan - Muci
Aral - Savio - Metehan
Mitongo - Umut - Onuachu
Mohamed Salah kadroda yer almıyor.