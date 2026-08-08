Muhammed Salah neden yok, Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, İsmail Köybaşı Jübile maçında Muhammed Salah oynayacak mı?

İsmail Köybaşı’nın futbol kariyerine veda edeceği özel gecede Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de “ Muhammed Salah neden yok, jübile maçında oynayacak mı?” oldu. İzmir’deki mücadele öncesinde Salah’ın durumu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, futbolseverler Trabzonspor-Göztepe maçının başlama saatini ve yıldız futbolcunun sahada olup olmayacağını araştırıyor.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Göztepe, İsmail Köybaşı’nın jübile maçı kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. Büyük ilgi gören karşılaşma öncesinde taraftarlar, “Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İzmir’de oynanacak özel mücadelede iki takım da sahaya çıkarken, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki jübile maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI YAYINCI KURULUŞ BELLİ Mİ?

Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Mücadeleye ilişkin yayın bilgileri netleştiğinde, karşılaşmanın hangi platformdan veya kanaldan izlenebileceği de belli olacak. Şu an için Trabzonspor-Göztepe maçının yayıncısı bulunmuyor.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Trabzonspor-Göztepe maçının başlama saati oldu. İsmail Köybaşı’nın jübile karşılaşması kapsamında oynanacak mücadele, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkacak kadroları da merak konusu oldu.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki özel karşılaşma İzmir’deki ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler, İsmail Köybaşı’nın jübile gecesi kapsamında düzenlenecek mücadelede iki takımın sahadaki performansını takip edecek.

İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLE MAÇI

Türk futbolunun deneyimli isimlerinden İsmail Köybaşı için düzenlenecek jübile karşılaşması, Trabzonspor ile Göztepe’yi bir kez daha karşı karşıya getirecek. Özel organizasyon nedeniyle mücadeleye futbolseverlerin ilgisinin yüksek olması bekleniyor. Maç öncesinde kadrolar ve sahaya çıkacak isimler de futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI BİLGİLERİ

Karşılaşma: Trabzonspor-Göztepe

Organizasyon: İsmail Köybaşı Jübile Maçı

Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat: 20.00

Stadyum: ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Stadyumu

Şehir: İzmir

Yayıncı: Henüz belli değil

TRABZONSPOR’UN KAMP KADROSU

Onuralp - Ahmet Doğan - Erol Can

Samet - Savic - Nwaïwawu - Cenk

Pina - Mustafa - Cabral

Melih - Bouchouari

Malinovskyi - Ozan - Muci

Aral - Savio - Metehan

Mitongo - Umut - Onuachu

Mohamed Salah kadroda yer almıyor.