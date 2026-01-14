Muhammed Çağatay hakkında ne karar verildi? SON DAKİKA! Kadın hakimi bacağından vuran savcı hakkında son durum nedir?

İstanbul'da bir hakim bacağından vurulmuştu; olayın faili Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında karar merak konusu oldu. Savcının durumu ve yargı sürecine dair gelişmeler gündemde büyük dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor...

KADIN HAKİMİ BACAĞINDAN VURAN SAVCI HAKKINDA SON KARAR NE OLDU?

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı bacağından vuran Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

KADIN HAKİMİ BACAĞINDAN VURAN SAVCI OLAYI NEDİR?

Olay, 13 Ocak saat 13.00 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'a odada otururken silahla ateş etti ve Kahraman bacağından yaralandı. O sırada çaycı olarak görev yapan Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

OLAYDA NE OLDU?

Savcı Kılıçaslan ile hakim Kahraman arasında Eylül–Ekim 2023'ten itibaren duygusal bir birliktelik yaşandığı, Kılıçaslan'ın bu ilişkiyi sonlandırmak istemesi ve aralarında tartışma yaşanması sonucunda silahlı saldırının gerçekleştiği belirtildi. Olay sırasında çay ocağı çalışanı Yakup Karadağ devreye girerek silahı Kılıçaslan'ın elinden aldı. Ayrıca, Kılıçaslan'ın daha önce Kahraman'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiği de soruşturma evrakına yansıdı.

SON DURUM NE?

Hakim Kahraman tedavi altına alınırken, savcı Kılıçaslan gözaltına alındı ve ifadesinin tamamlanmasının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor, delillerin toplanması sürüyor.

KARAR VERİLDİ Mİ?

Evet, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında tutuklama kararı verildi.