Muğla deprem mi oldu, 2 Kasım Pazartesi Datça deprem şiddeti kaç?

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Afad Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem, saat 19.49'da gerçekleşti. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta, açık denizde bulunuyor. İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yaşanan Datça açıklarındaki depreme dair ayrıntılar.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afad, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

DATÇA DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

Afad verilerine göre Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Deprem, orta büyüklükte sarsıntılar arasında yer alıyor.

DATÇA DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Deprem, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 19.49'da meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Afad'ın açıkladığı bilgilere göre depremin merkez üssü Akdeniz'de, açık denizde yer alıyor. Merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 253 kilometre olarak belirlendi. Depremin koordinatları 34.53 kuzey enlemi ve 26.55 doğu boylamı olarak kaydedildi. Bu konum, Girit Adası'nın güneydoğu açıklarına denk geliyor.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

Deprem, yerin yaklaşık 9,07 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DATÇA DEPREMİNDE HASAR VAR MI?

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar bildirilmedi. Merkez üssünün kıyıdan oldukça uzakta, açık denizde bulunması nedeniyle sarsıntının kara üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Yetkililerden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde ayrıntılar netlik kazanacak.

AFAD SON DEPREMLER

Afad ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor. Vatandaşlar, son depremlere ilişkin güncel bilgilere AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.