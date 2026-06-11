Muğla deprem mi oldu, 11 Haziran Perşembe Muğla’da Bodrum'da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem nerede oldu?

11 Haziran Perşembe günü Muğla’da yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar, “Muğla’da deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde gerçekleşti ve nerede meydana geldi?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM! AKDENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın kıyı kesimlerinde ve çevre bölgelerde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ

Yetkili kurumlar tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntının yerin belirli bir derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR SARSINTIYI HİSSETTİ

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli sarsıntı nedeniyle evlerinden dışarı çıktı. Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha taramaları gerçekleştirildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

İlk açıklamalara göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadı. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ederken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiği vurgulandı.

DEPREM SONRASI GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Muğla açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler AFAD ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi. Bölgede artçı sarsıntı yaşanıp yaşanmayacağı ise uzmanlar tarafından takip ediliyor.