Muğla, Bodrum, Milas okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe okullar neden tatil edildi?

12 Şubat Perşembe günü Muğla'da okulların tatil edilip edilmediği araştırılmaya devam ediyor. Özellikle Bodrum ve Milas'ta yaşayan öğrenciler, "Bugün okul var mı, yok mu?" sorusuna yanıt ararken, Muğla Valiliği'nin kararı yakından takip ediliyor. İşte Muğla, Bodrum ve Milas için okulların durumu hakkında son bilgiler…

METEOROLOJİDEN BODRUM-KAŞ HATTI İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Kaş arasında kalan deniz sahası için fırtına ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre bölgede etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşullarının, deniz ulaşımı başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

BODRUM'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve denizde oluşabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bodrum'da eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda 12 Şubat 2026 Perşembe günü ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim yapılmayacak.

TÜM EĞİTİM KURUMLARI KAPSAM DAHİLİNDE

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve çeşitli kursların da tatil kapsamına alındığı belirtildi. Kararın, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının güvenliği göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yetkililer, fırtına ve yoğun yağış süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, deniz faaliyetlerinden uzak durulması ve resmi uyarıların yakından takip edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.