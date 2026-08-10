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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programın resmi yayın tarihi henüz açıklanmazken, geçmiş yıllardaki yayın takvimi yeni sezon için Eylül ayının ilk haftasını işaret ediyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz arasının ardından yeni yayın dönemine hazırlanmaya devam ediyor. Programın yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak edilirken, geçmiş yıllardaki yayın takvimi Eylül ayının ilk haftasını işaret ediyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Program, geçmiş yıllarda haziran ayının son haftasında sezon finali yaparak yaz arasına girerken, yeni yayın döneminde ise genellikle eylül ayının ilk haftasında izleyici karşısına çıkıyor.

2026 yılında da benzer bir yayın takviminin izlenmesi bekleniyor. Programın 26 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yapmasının ardından yaz arasına girdiği biliniyor. ATV'nin geçmiş yıllardaki yayın duyuruları da programın eylül ayının ilk günlerinde ekrana döndüğünü gösteriyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bu doğrultuda 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı olarak başlaması bekleniyor. Ancak bu tarih şu aşamada resmi olarak açıklanmış kesin bir yayın tarihi değil, geçmiş yayın takvimine göre ortaya çıkan beklenti olarak değerlendiriliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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