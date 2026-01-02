Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın programından ayrıldı mı?

2 Ocak Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan'ın yayında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan "Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok?" sorusu, programın takipçileri arasında merak uyandırdı. Peki, Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın programından ayrıldı mı? Detaylar...

MÜGE ANLI'DA RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

Program sırasında Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan'ın yayında yer alamamasının özel bir durum ve sağlıkla ilgili nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Özkan'ın yokluğunun geçici olduğunu vurgulayan Anlı, izleyicilere konunun hassasiyetine dikkat çekti.

RAHMİ ÖZKAN, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN AYRILDI MI?

Avukat Rahmi Özkan, uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışman olarak yer alıyor ve özellikle hukuki konularda izleyicilere rehberlik yapıyor. Özkan'ın programa katılımı, hem izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Programdaki yokluğu nedeniyle sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılsa da, yapılan açıklamalar durumu net bir şekilde ortaya koydu. Rahmi Özkan'ın programdan kalıcı olarak ayrılmadığı, yaşanan durumun tamamen geçici ve özel sebeplerle ilgili olduğu belirtildi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN AYRILDI MI?

Bazı izleyicilerin merak ettiği diğer bir konu da, Rahmi Özkan'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı oldu. Canlı yayında Müge Anlı, Özkan'ın programdan ayrıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rahmi Özkan'ın programa katılamamasının sebebinin eşinin sağlık durumu ile ilgili olduğu ifade edildi. Bu nedenle programdan ayrılmadığı, sadece geçici bir süre yayında bulunamayacağı net olarak belirtildi.

RAHMİ ÖZKAN PROGRAMA NE ZAMAN DÖNECEK?

Rahmi Özkan'ın programa dönüş tarihi, eşinin sağlık durumuna bağlı olarak belirlenecek. Müge Anlı, yapılan açıklamada Özkan'ın eşinin sağlık durumunun iyiye gitmesi halinde pazartesi günü itibarıyla programa yeniden katılmasının beklendiğini duyurdu.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Rahmi Özkan, uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışmanlık yapıyor. Özellikle hukuki konularda izleyicilere bilgi ve yol gösteren Özkan, programın en çok takip edilen isimlerinden biri. Hukuki yorumları ve olayların çözümüne katkılarıyla bilinen Özkan, programa geçici bir süre katılamasa da, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

RAHMİ ÖZKAN'IN EŞİ KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Programda yapılan açıklamaya göre Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan, acil bir ameliyat geçirdi ve şu anda yoğun bakımda tedavi sürecini sürdürüyor. İlk etapta mide kaynaklı olduğu düşünülen rahatsızlığın, yapılan kontroller sonrası kalple ilgili bir sorundan kaynaklandığı belirlendi.

Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğu, ancak sürecin hassasiyetle takip edildiği ifade edildi. Bu nedenle Rahmi Özkan'ın programa geçici bir süre katılamadığı açıklandı.