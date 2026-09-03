Müge Anlı 2. Palu ailesi olayı ne, İbrahim Ekici nasıl öldü? İbrahim Ekici nereli, olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin dosya ekrana geldi. Programa katılan İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici'nin anlattıkları ve dosyada yer alan iddialar izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Müge Anlı ikinci Palu ailesi olayı nedir?

MÜGE ANLI İKİNCİ PALU AİLESİ VAKASI

Programda İbrahim Ekici dosyasını değerlendiren Müge Anlı, karşı karşıya geldiği detaylar nedeniyle dosyayı geçmiş dönemde ekranlara taşınan ve Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi vakasına benzetti. Aile içindeki inanç temelli uygulamalar, kişiler arasındaki karmaşık ilişkiler ve şüpheli ölüm iddiaları, sunucunun bu kıyaslamayı yapmasında etkili oldu. Programda aktarılan bilgilere göre dosya, hem aile büyüklerinin yönlendirmeleri hem de dışarıdan dahil olan bir kişinin aile üzerindeki etkisi nedeniyle karmaşık bir yapıya sahip.

Dosyanın adli boyutuna ilişkin programda paylaşılan bilgilere göre Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacak. Programda ikilinin birbirlerine yönelik farklı anlatımlarda bulunduğu görüldü; Mine Ekici kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken Hüseyin Sarıbaş da hakkındaki iddiaların önemli bir kısmını kabul etmedi. İbrahim Ekici'nin yakınları ise programda Mine Ekici'ye tepki gösterdi ve ağabeylerinin ölümünden Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş'tan şüphelendiklerini belirtti.

MÜGE ANLI İBRAHİM EKİCİ OLAYI NEDİR?

Elektrik teknikeri olarak çalışan İbrahim Ekici ile radyoloji teknikeri eşi Mine Ekici'nin hayatı, doğuştan engelli kızları Zeynep için tedavi aradıkları dönemde Hüseyin Sarıbaş ile kesişti. Mine Ekici, kızının miyopati ve epilepsi rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğünü, yaşanan çaresizlik sonucunda aile büyüklerinin yönlendirmesiyle tıp dışı yöntemlere başvurduklarını anlattı. Bu kapsamda en çarpıcı iddialardan biri, kızının kurumuş bir köpek kafası ve kuzu ciğeri kullanılarak hazırlandığı öne sürülen suyla yıkandığı yönünde oldu. Mine Ekici, "Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü" sözleriyle yaşananları aktardı ve köpek kafasının kayınpederi tarafından köydeki bir yayladan getirildiğini iddia etti.

Programda Hüseyin Sarıbaş hakkında da dikkat çeken iddialar yer aldı. Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askeri bulunan ve seçilmiş bir kişi olarak tanıttığı, zaman içinde Ekici çiftini etkisi altına aldığı ve aile üyelerine ölüm tarihleri vererek çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. Mine Ekici ayrıca Sarıbaş'ın kendisini farklı kimliklerle tanımladığını belirterek "İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı" sözlerini kullandı; Sarıbaş ise "veliaht çocuk" ifadesinin kendisine ait olmadığını savundu. Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği gün Mine Ekici'nin kendisini arayarak "İbrahim öldü, gel beni al" dediğini iddia etti, Müge Anlı'nın "Kocanı sen mi öldürdün?" sorusuna ise Mine Ekici "Ben öldürmedim" yanıtını verdi.

PALU AİLESİ OLAYI NEYDİ?

Palu ailesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan ve yıllarca çözülemeyen Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayıyla Türkiye'nin gündemine gelmişti. Aile içindeki şiddet, istismar ve cinayet iddiaları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosyanın ele alınmasıyla çözüme kavuştu ve aile üyelerinin çelişkili anlatımları üzerinden olayın karanlık noktaları aydınlatıldı. Programdaki yayınların ardından yürütülen soruşturmada Meryem Tahnal'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, aile üyeleri hakkında yargılama süreci başladı ve çeşitli hapis cezaları verildi.