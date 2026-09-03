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104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak

104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak
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ABD'nin köklü market zincirlerinden Fred Meyer'ın ana şirketi Kroger, mağaza ağını yeniden düzenleme planı kapsamında farklı markaları altında 60 satış noktasını kapatmaya hazırlanıyor. 1922 yılında kurulan Fred Meyer'ın Tacoma'daki James Center mağazası da kapanacak noktalar arasına girdi. Yaklaşık 100 sendikalı çalışanın bulunduğu mağazanın 30 Ocak 2027'de faaliyetlerine son vermesi bekleniyor.

  • ABD merkezli The Kroger Co., farklı markaları altında faaliyet gösteren 60 mağazayı kapatma planını uyguluyor.
  • Washington eyaletinin Tacoma kentindeki Fred Meyer James Center mağazası, kira sözleşmesinin sona ermesiyle 30 Ocak 2027'de kapanacak.
  • Kapanış, Tacoma'daki mağazada yaklaşık 100 sendikalı çalışanı doğrudan etkileyecek.

ABD'de 104 yıllık market zinciri Fred Meyer'ı da etkileyen kapsamlı küçülme planında yeni bir adım atıldı. Kroger'ın mağaza ağını sadeleştirme kararı kapsamında Tacoma'daki James Center mağazası için de kapanış kararı alındı.

60 MAĞAZA İÇİN KAPANIŞ PLANI

ABD merkezli perakende şirketi The Kroger Co., farklı markaları altında faaliyet gösteren 60 mağazayı kapatmaya yönelik planını hayata geçiriyor. Şirket, mağaza ağını yeniden düzenleyerek uzun vadede büyüme potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşündüğü bölgelere yoğunlaşmayı hedefliyor. Süreçte mağazaların performansı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Fred Meyer bünyesindeki bazı satış noktaları da kapanış planından etkileniyor.

104 YILLIK ZİNCİRİN TACOMA MAĞAZASI KAPANIYOR

Washington eyaletinin Tacoma kentinde, 6901 South 19th Street adresinde bulunan Fred Meyer James Center mağazasının kira sözleşmesinin sona ermesiyle kapanması bekleniyor. Mağaza için öngörülen kapanış tarihi ise 30 Ocak 2027. Fred Meyer yönetimi, James Center mağazasının geleceğine ilişkin kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını belirtti.

YAKLAŞIK 100 SENDİKALI ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Kapanış kararının en önemli sonuçlarından biri çalışanlar açısından yaşanacak. Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Sendikası, Tacoma'daki mağazada yaklaşık 100 sendikalı çalışanın bulunduğunu ve kapanış kararının bu kişileri doğrudan etkileyeceğini açıkladı. Çalışanların geleceğine ilişkin görüşmelerin kapanış tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllah AKP:

Akp Allah ev evet ;))))

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