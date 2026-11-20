MSB PERTEM, Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi. Bakanlığın askeri personel alımlarına başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresindeki bu sistemden, e-Devlet kimlik doğrulamasıyla yapılıyor. 2 Kasım 2026'da başlayan muvazzaf astsubay alımı başvuruları 23 Kasım 2026 saat 17.30'da kapanacak. 600 TL'lik sınav ücreti VakıfBank üzerinden yatırılıyor.

MSB PERTEM NEDİR?

PERTEM, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin işlerini yürüttüğü çevrim içi sistemin kısa adı. Astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er alımlarının duyuruları, başvuru formları ve sonuçları burada yayımlanıyor. Aday sisteme girip e-Devlet ile kimliğini doğruluyor, ilanı seçiyor, formu doldurup tercihini yapıyor. Şahsen, posta ya da dilekçeyle yapılan ön başvurular kabul edilmiyor.

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Ücret VakıfBank'a yatırılıyor. 2026 muvazzaf astsubay alımının sınav ücreti 600 TL ve VakıfBank'ın internet bankacılığı, mobil uygulaması ya da ATM'leri üzerinden adayın T.C. kimlik numarasıyla ödeniyor. İnternet ve mobil bankacılıkta izlenecek yol şu: Ödemeler, Eğitim ve Sınav Ödemeleri, Sınav Ödemeleri, Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri. Son ödeme saati 23 Kasım 2026, 23.30. Ücreti yatırmayan adayın başvurusu geçersiz sayılacak. Şehit ve gazi eşleriyle çocukları için ücret muafiyeti var. Ödeme için tanınan ek süre başvuru süresini uzatmıyor; başvuru ve tercih güncellemesi aynı gün 17.30'da kapanıyor.

KAÇ ASTSUBAY ALINACAK?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları için toplam 3.906 muvazzaf astsubay adayı alınacak. Bunların 3.123'ü ön lisans, 783'ü lisans mezunu olacak. Kara Kuvvetleri'ne 2.270, Hava Kuvvetleri'ne 1.390, Deniz Kuvvetleri'ne 246 aday alınacak. Kontenjanın 3.818'i erkek, 88'i kadın adaylara ayrıldı. 55 kişilik bando sınıfı astsubay alımı bu sayıya dahil değil; onun başvuruları da aynı tarihlerde yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ön lisans mezunları 2026 KPSS P93 puanıyla, lisans mezunları 2025 ya da 2026 KPSS P3 puanıyla başvurabiliyor. İki grupta da en düşük puan 60. Ön lisans mezunlarının 1 Ocak 2001 ve sonrasında, lisans mezunlarının 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

MÜLAKAT NE ZAMAN?

Seçim aşamalarının tarihleri henüz açıklanmadı; takvim PERTEM üzerinden duyurulacak. Adaylar Ankara'da evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi, sağlık kurulu ve mülakattan geçecek, ardından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Bazı sınıflarda İngilizce, psikomotor ya da özel yetenek sınavı da var. Sıralamada KPSS puanının ağırlığı yüzde 65, mülakatın yüzde 25, fiziki yeterlilik testinin yüzde 10. Mülakatta 100 üzerinden en az 70 almak gerekiyor.