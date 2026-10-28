Monza Napoli maçı hangi kanalda, Monza Napoli maçı nereden CANLI izlenir?

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Monza – Napoli maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Ancak güncel yayın planına göre karşılaşma Türkiye’de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Monza – Napoli maçına dair bilinenler.

MONZA NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Monza ile Napoli arasındaki Serie A karşılaşması, mevcut yayın planına göre Türkiye’de herhangi bir televizyon kanalında ya da dijital platformda yer almıyor. Serie A’nın Türkiye yayıncısı S Sport’un, aynı saatte oynanan diğer karşılaşmaları yayın akışına aldığı görülüyor.

MONZA NAPOLİ MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?

Şu an için Monza – Napoli maçının Türkiye’den resmi olarak canlı izlenebileceği bir yayın bulunmuyor. Yayın planında son dakika değişikliği yapılması halinde karşılaşmanın S Sport kanallarından birinde ya da S Sport Plus’ta yer alma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle maç saatine yakın yayıncı kuruluşun güncel akışını kontrol etmekte fayda var. Maçın skorunu takip etmek isteyenler ise canlı skor uygulamalarını kullanabilir.

MONZA NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İtalya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

MONZA NAPOLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Monza’nın iç saha maçlarını oynadığı U-Power Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Monza, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan hedeflerken, Napoli ise deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MONZA VE NAPOLİ HANGİ TAKIM?

Monza, İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yer alan Monza kentinin takımı. Şehir, Formula 1 İtalya Grand Prix’sine ev sahipliği yapan ünlü pistiyle de tanınıyor. Napoli ise İtalya’nın güneyindeki Napoli kentini temsil eden köklü bir kulüp. Diego Maradona döneminde 1987 ve 1990’da İtalya şampiyonu olan Napoli, son yıllarda 2023 ve 2025’te kazandığı şampiyonluklarla yeniden İtalyan futbolunun zirvesine yerleşti.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Resmi yayını bulunmayan maçlarda sosyal medyada “canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar daha da yaygınlaşıyor. Bu bağlantılar çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor ve zararlı yazılım ile kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Futbolseverlerin bu tür sitelerden uzak durması öneriliyor.