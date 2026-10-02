Montella tazminatı ne kadar, Montella tazminatı 5 milyon euro mu?

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, futbolseverlerin aklında en çok yer eden sorulardan biri İtalyan çalıştırıcının tazminat tutarı oldu. Sosyal medyada ve spor kulislerinde farklı rakamlar konuşulurken, Montella'nın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar ödeme yapması gerektiği araştırılıyor. Montella tazminatı 5 milyon euro mu, sözleşmesinde hangi maddeler bulunuyor? Haberimizde konuya ilişkin bilinenleri derledik.

İTALYA YENİLGİSİ SONRASI MONTELLA TARTIŞMASI

Millilerimizin İtalya'ya 4-1 mağlup olması, futbol kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçın ardından tribünlerden Montella'ya yönelik tepkiler yükselirken, İtalyan çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı. Tüm eleştirilere rağmen Montella şimdilik görevini sürdürüyor; ancak olası bir ayrılık senaryosunda ortaya çıkacak mali tablo dikkat çekiyor.

MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Vincenzo Montella'nın TFF ile olan sözleşmesi 31 Temmuz 2028'e kadar devam ediyor. İtalyan teknik adamın mukavelesinin EURO 2028'in sonunu kapsayacak şekilde uzatıldığı biliniyor. Bu durum, federasyonun Montella ile uzun vadeli bir proje planladığını gösteriyor.

MONTELLA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Montella'nın yıllık ücreti, 2025 yılında yapılan yeni anlaşmayla artırıldı. İtalyan teknik adamın daha önce 1,8 milyon euro olan yıllık maaşı, imzalanan yeni sözleşmeyle 2,2 milyon euroya yükseltildi. Bu artış, olası bir fesih durumunda ödenecek tazminat tutarını da doğrudan etkiliyor.

MONTELLA TAZMİNATI NE KADAR?

Öne sürülen bilgilere göre TFF'nin Montella ile sözleşme süresi dolmadan yollarını ayırması, federasyon için ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Kalan sözleşme süresi ve yıllık ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, İtalyan teknik adamın görevine son verilmesi halinde ödenmesi gereken tazminatın 5 milyon euroyu aşabileceği belirtiliyor.

MONTELLA TAZMİNATI 5 MİLYON EURO MU?

Kamuoyunda konuşulan 5 milyon euro rakamı, olası tazminatın alt sınırı olarak değerlendiriliyor. İddialara göre TFF'nin Montella'yı görevden alması durumunda ödeyeceği tutar bu rakamın da üzerine çıkabilir. Ancak federasyon cephesinden tazminat miktarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kesin tutar, iki taraf arasında yapılabilecek olası bir anlaşmaya göre de değişiklik gösterebilir.

İSTİFA EDERSE TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Sözleşmeye dair dikkat çeken bir diğer detay ise istifa durumu. Aktarılan bilgilere göre Montella'nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması halinde TFF'nin herhangi bir tazminat ödemesi gerekmeyecek. Bu nedenle olası bir ayrılıkta sürecin nasıl işleyeceği, mali tablo açısından belirleyici olacak.

GÖZLER TFF'NİN KARARINDA

İtalya yenilgisinin ardından Montella'nın geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, futbolseverler TFF'nin nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor. Sözleşmenin uzunluğu ve yüksek tazminat tutarı, federasyonun alacağı kararda önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.