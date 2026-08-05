Mohamed Salah UÇAK TAKİP KODU: Salah'ın uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek, nereye inecek?

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş programı netleşmeye başladı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla yıldız oyuncunun İstanbul'a iniş saati paylaşılırken, futbolseverler Mohamed Salah uçak takip kodu, Salah'ın uçağı İstanbul'a ne zaman saat kaçta gelecek nereye inecek? ve Mohamed Salah imza töreni ne zaman, hangi gün yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor'un resmi açıklamalarına göre Mohamed Salah'ın Türkiye programına ilişkin son bilgiler.

MOHAMED SALAH UÇAK TAKİP KODU

Ancak mevcut durumda Mohamed Salah'ın uçağına ait uçak takip kodu hakkında Trabzonspor veya ilgili resmi kaynaklar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle futbolseverlerin takip edebileceği resmi olarak doğrulanmış bir uçuş kodu bulunmuyor.

Trabzonspor tarafından yeni bir bilgilendirme yapılması ve uçuş takip kodunun paylaşılması halinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama gelene kadar sosyal medya platformlarında dolaşan doğrulanmamış uçuş kodlarına itibar edilmemesi önem taşıyor.

SALAH'IN UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK, NEREYE İNECEK?

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mohamed Salah'ın 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'da olması planlanıyor.

Kulübün paylaştığı bilgilere göre yıldız futbolcu, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır."

Buna göre Mohamed Salah'ın İstanbul programının ardından aynı gün içerisinde Trabzon'a geçmesi planlanıyor. Trabzonspor'un açıklamasında, oyuncunun akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Mohamed Salah'ın imza törenine ilişkin süreç de taraftarların gündemindeki başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Trabzonspor tarafından şu ana kadar imza töreninin tarih ve saatine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kulüp tarafından kesinleşmiş bir organizasyon takvimi bulunmuyor.

Öte yandan kamuoyuna yansıyan iddialara göre Mohamed Salah için 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Papara Park'ta bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Ancak bu bilgi Trabzonspor tarafından henüz resmen doğrulanmış değil.

Ayrıca Trabzon'da gerçekleştirilecek karşılama programının saatine ve organizasyonun diğer ayrıntılarına ilişkin bilgilendirmenin 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Trabzonspor'dan yapılacak resmi açıklamalarla birlikte imza töreninin tarihi, saati ve organizasyon detaylarının netlik kazanması bekleniyor. Mevcut durumda kamuoyuyla paylaşılmış resmi bilgiler, yıldız futbolcunun 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı ve aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşmasının planlandığı yönündedir. İmza töreniyle ilgili diğer ayrıntılar ise kulübün yapacağı resmi duyuruların ardından kesinleşecektir.