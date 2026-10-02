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Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Mithat Bülent Özmen'in hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi merak konusu oldu. Peki, Mithat Bülent Özmen kimdir, hangi partiden? Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen neden gözaltına alındı? Detaylar...

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

Dr. Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi alan Özmen, Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Bankacılık ve finans üzerine doktora derecesi aldı.

Özmen'in çalışma hayatı 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katılan Özmen, ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası banka ve finans kuruluşları ile reel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Kariyerinde enerji sektöründe de görev alan Özmen, bir enerji holdinginde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüttü. Bunun yanında Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Özmen, 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'ta genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de yürüttü.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Özmen, çeşitli üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında konut politikaları, risk yönetimi, finansal piyasalar ve finansal yönetim konularında dersler verdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Özmen, mazbatasını aldıktan sonra 5 Nisan 2024'te görevine başladı. Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki özgeçmiş bilgilerinde Özmen'in 20 yıldır Eyüpsultan'da yaşadığı, evli ve iki çocuk babası olduğu belirtiliyor.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN HANGİ PARTİDEN?

Mithat Bülent Özmen, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Eyüpsultan Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te görevine başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi özgeçmişinde de Özmen'in Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu bilgisi yer alıyor. Aynı özgeçmişte TÜSES ve SODEV üyeliğinin bulunduğu da belirtiliyor.

Özmen'in belediye başkanlığı öncesindeki kariyerinde ise finans, bankacılık ve enerji sektörlerindeki yöneticilik görevleri öne çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinin ardından İGDAŞ Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüttü.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI MİTHAT BÜLENT ÖZMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınması, söz konusu soruşturma kapsamında gerçekleşti. Mevcut bilgilerde Özmen'in gözaltına alınmasına ilişkin olarak bunun dışında ayrıca bir suçlama veya soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle gözaltı gerekçesi, mevcut açıklamalar doğrultusunda Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ele alınıyor.

Soruşturma kapsamında Özmen ile birlikte toplam 28 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN'İN KARİYERİ

Mithat Bülent Özmen'in kariyerinde bankacılık, finans ve enerji sektörleri önemli bir yer tutuyor. Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan çalışma hayatının ardından Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'nda görev yapan Özmen, daha sonra farklı banka, finans kuruluşları ve reel sektör şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir holdingde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlenen Özmen, Doğal Gaz İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. Daha sonra İGDAŞ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2024 yerel seçimlerinde ise siyasi kariyerinde yeni bir döneme giren Özmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN'İN EĞİTİMİ

1971 yılında Ağrı'da doğan Mithat Bülent Özmen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldı. Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak Brüksel'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapan Özmen, bankacılık ve finans üzerine doktora derecesi aldı.

Akademik çalışmalarını meslek hayatıyla birlikte sürdüren Özmen, farklı üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında konut politikaları, risk yönetimi, finansal piyasalar ve finansal yönetim alanlarında dersler verdi.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KAÇ YAŞINDA?

Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında doğdu.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN NERELİ?

Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Özmen, meslek hayatının ilerleyen dönemlerinde bankacılık, finans ve enerji sektörlerinde çeşitli görevler üstlendi.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN EVLİ Mİ?

Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi özgeçmişinde yer alan bilgilere göre evli ve iki çocuk babasıdır. Aynı kaynakta Özmen'in yaklaşık 20 yıldır Eyüpsultan'da ikamet ettiği bilgisi bulunuyor.