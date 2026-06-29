Minecraft çöktü mü, 29 Haziran Pazartesi Minecraft problem mi var?

Minecraft’ta yaşanan olası erişim sorunları, 29 Haziran Pazartesi günü kullanıcılar arasında “Minecraft problem mi var?” sorusunu beraberinde getirdi. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft’a girişte yaşanan aksaklıklar, sunucu kaynaklı bir çökme ihtimalini gündeme taşıdı ve oyuncular resmi açıklamaları merak etmeye başladı.

MİNECRAFT’A KÜRESEL ERİŞİM SORUNU: OYUNCULAR GİRİŞ YAPAMIYOR

Dünya genelinde milyonlarca aktif oyuncuya sahip popüler sandbox oyunu Minecraft, 29 Haziran 2026 Pazartesi öğlen saatlerinden itibaren ciddi bir erişim problemiyle gündeme geldi. Oyuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “sunucu bağlantı hatası” ve Minecraft Launcher’ın açılmaması gibi sorunlarla karşılaştı. Kısa sürede artan şikayetler sonrası “Minecraft çöktü mü?” ve “Neden giriş yapılamıyor?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında trend oldu.

SUNUCU HATALARINDA PİK YAŞANDI

Kullanıcı raporlarına göre Minecraft sunucularına ilişkin hata bildirimlerinde kısa sürede ciddi bir artış yaşandı. Özellikle kimlik doğrulama (authentication) sistemine erişim sağlanamaması, sorunun yalnızca bireysel değil küresel ölçekte olduğunu gösterdi. Oyuncuların ana menüye ulaşamaması ve çok oyunculu (multiplayer) modlara bağlanamaması, altyapı kaynaklı bir teknik aksaklık ihtimalini güçlendirdi.

MİNECRAFT’A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uzman değerlendirmelerine göre yaşanan problemin arkasında birkaç olası neden bulunuyor. İlk ihtimal, Mojang tarafından yapılan son güncellemelerin ardından sunucu altyapısında oluşan aşırı yüklenme veya planlı bakım çalışmasının beklenmeyen etkileri. İkinci ihtimal ise bazı bölgelerde internet servis sağlayıcıları (ISP) ile oyun sunucuları arasındaki veri akışında yaşanan gecikmeler ve DNS kaynaklı problemler.

MOJANG VE MICROSOFT EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Geliştirici ekip Mojang ve ana şirket Microsoft’un teknik birimlerinin sorunu çözmek için devreye girdiği belirtiliyor. Sunucu loglarının incelendiği ve kademeli olarak hizmetlerin yeniden devreye alınmaya başlandığı ifade ediliyor. Yetkililer, erişim probleminin kısa süre içerisinde giderilerek tüm platformlarda (PC, konsol ve mobil) stabil bir şekilde oyunun yeniden çalışmasının beklendiğini aktarıyor.

OYUNCULARA ÖNERİLER VE SON DURUM

Uzmanlar, bu süreçte oyunculara internet bağlantılarını yenilemeleri, modem yeniden başlatma ve DNS önbellek temizliği gibi temel adımları denemelerini öneriyor. Minecraft tarafında ise resmi açıklama ve güncelleme beklenirken, erişim sorununun tamamen çözülmesinin ardından sunucuların normale dönmesi bekleniyor.