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Milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman?

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Milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı, uluslararası dev organizasyonda Fransa ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri, tarih detayları ve A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, uluslararası arenada dev bir sınava hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde A Milli Takım aday kadrosu netleşirken, iki ülke arasındaki rekabet analizi ve maç gününe dair tüm detaylar futbol kamuoyunun gündemine yerleşti. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman? İşte kritik müsabaka öncesinde bilinmesi gereken tüm teknik ve istatistiki detaylar.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekibin sahaya ineceği takvim ve milli ara planlaması belli oldu. Futbol liglerine verilecek olan milli ara 21 Eylül tarihinde başlayacak. Spor tutkunlarının ekran başına kilitleneceği Türkiye - Fransa karşılaşması ise 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte saat 21.45'te start alacak dev müsabakanın TRT 1 veya TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Fransa karşılaşması ise 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları, tarihleri boyunca 6 kez karşı karşıya geldi. Geçmişten günümüze uzanan bu rekabette alınan sonuçlar ve istatistiki veriler şu şekildedir:

Galibiyet Sayıları: Fransa sahadan 4 kez galip ayrılırken, Türkiye rakibini 1 kez mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol Sayıları: Fransa'nın attığı 13 gole, Türkiye 5 golle karşılık verdi.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik heyet tarafından belirlenen A Milli Takım geniş aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci

Altay Bayındır

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Adil Demirbağ

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Saha

Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

İsmail Yüksek

Melih Kabasakal

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

Hakan Çalhanoğlu

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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