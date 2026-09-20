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A Milli Futbol Takımı, uluslararası dev organizasyonda Fransa ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri, tarih detayları ve A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman? Detaylar haberimizde.
A Milli Futbol Takımı, uluslararası arenada dev bir sınava hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde A Milli Takım aday kadrosu netleşirken, iki ülke arasındaki rekabet analizi ve maç gününe dair tüm detaylar futbol kamuoyunun gündemine yerleşti. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Fransa maçı ne zaman? İşte kritik müsabaka öncesinde bilinmesi gereken tüm teknik ve istatistiki detaylar.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Ay-yıldızlı ekibin sahaya ineceği takvim ve milli ara planlaması belli oldu. Futbol liglerine verilecek olan milli ara 21 Eylül tarihinde başlayacak. Spor tutkunlarının ekran başına kilitleneceği Türkiye - Fransa karşılaşması ise 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte saat 21.45'te start alacak dev müsabakanın TRT 1 veya TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Fransa karşılaşması ise 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları, tarihleri boyunca 6 kez karşı karşıya geldi. Geçmişten günümüze uzanan bu rekabette alınan sonuçlar ve istatistiki veriler şu şekildedir:
Galibiyet Sayıları: Fransa sahadan 4 kez galip ayrılırken, Türkiye rakibini 1 kez mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Gol Sayıları: Fransa'nın attığı 13 gole, Türkiye 5 golle karşılık verdi.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Teknik heyet tarafından belirlenen A Milli Takım geniş aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci
Altay Bayındır
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Adil Demirbağ
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Saha
Bartuğ Elmaz
Demir Ege Tıknaz
İsmail Yüksek
Melih Kabasakal
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet
Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
Hakan Çalhanoğlu
İrfan Can Kahveci
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün