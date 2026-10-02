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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Belçika Türkiye karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Milli maç bu akşam mı? Belçika Türkiye maçı bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

MİLLİ MAÇ BU AKŞAM MI?

A Milli Futbol Takımı’nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması 2 Ekim Cuma günü oynanacak. Stade Maurice Dufrasne’da gerçekleştirilecek mücadele saat 21.45’te başlayacak.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta oynanacak Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, grubun üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadelenin adresi Stade Maurice Dufrasne olacak.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye karşılaşması saat 21.45’te başlayacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Norveçli Rohit Saggi yapacak.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 2 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi ATV üzerinden takip edebilecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 657. MAÇINA ÇIKACAK

Belçika karşılaşması, A Milli Futbol Takımı’nın tarihindeki 657. müsabaka olacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 367’si resmi, 289’u özel olmak üzere toplam 656 maç oynadı.

Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 656 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi aldı.

MİLLİ TAKIMIN GOL İSTATİSTİĞİ

Türkiye, bugüne kadar oynadığı 656 karşılaşmada 907 gol attı. Ay-yıldızlıların kalesinde ise 937 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, söz konusu maçların 279’unu deplasmanda, 283’ünü Türkiye’de ve 94’ünü tarafsız sahalarda oynadı. Ayrıca 3 karşılaşma hükmen galibiyetle sonuçlandı.

TÜRKİYE 93 ÜLKE TAKIMIYLA KARŞILAŞTI

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 656 maçta toplam 93 ülkenin milli takımıyla karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 566’sı Avrupa, 34’ü Asya, 24’ü Afrika, 28’i Amerika ve 4’ü Okyanusya temsilcileriyle oynandı.

Belçika karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekip, milli takım tarihindeki 657. maçına çıkmış olacak.