MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ (TAM İSİM LİSTESİ) Hangi illerin milli eğitim müdürleri değişti, kimler atandı?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il millî eğitim müdürlüklerinde kapsamlı bir görev değişikliği gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 ilin millî eğitim müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı. Peki, hangi illerin milli eğitim müdürleri değişti, kimler atandı? Detaylar...

HANGİ İLLERİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler kapsamında Afyonkarahisar, Yozgat, Artvin, Elazığ, Iğdır, Şanlıurfa, Ağrı, Ardahan, Aksaray, Bitlis, Kars ve Karaman illerinde millî eğitim müdürlüğü görevlerinde değişiklik yaşandı.

Atamalar kapsamında bazı il müdürleri farklı şehirlere görevlendirilirken, bazı görev noktalarına ise yeni isimler getirildi. Yapılan değişiklikler şu şekilde gerçekleşti:

Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak atandı.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Türk getirildi.

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Millî Eğitim Müdürü Beraat Şahin atandı.

Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Iğdır İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün görevlendirildi.

Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Kocaeli İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz getirildi.

Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kökrek atandı.

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Bingöl İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdülhaluk Çakan getirildi.

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Yeni Ardahan İl Millî Eğitim Müdürü olarak Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Kaya görevlendirildi.

Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Esenyurt İlçe Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu getirildi.

Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gaziantep İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis atandı.

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Yazıhan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sadun Kılıç getirildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DEĞİŞEN İLLER

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte toplam 12 ilde millî eğitim müdürlüğü görevlerinde değişiklik gerçekleştirildi.

Yeni görevlendirmeler kapsamında görev değişikliği yapılan iller ve atanan isimler şöyle:

AFYONKARAHİSAR VE YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak atandı. Altınkaynak’ın Afyonkarahisar’daki yeni görevinin ardından Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Türk getirildi.

Bu değişiklikle birlikte hem Afyonkarahisar hem de Yozgat il millî eğitim müdürlüklerinde yeni görevlendirme süreci başlamış oldu.

ARTVİN, ELAZIĞ VE IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Görev değişiklikleri kapsamında Artvin, Elazığ ve Iğdır illerinde de yeni atamalar yapıldı.

Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Millî Eğitim Müdürü Beraat Şahin atanırken, Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Iğdır İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün getirildi. Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine ise Kocaeli İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz atandı.

Bu üç ilde gerçekleştirilen görev değişimleriyle birlikte bölgesel eğitim yönetimlerinde yeni bir yapılanma oluşturuldu.

ŞANLIURFA VE AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğünde de değişikliğe gidildi. Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Hasan Kökrek’in ardından boşalan Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine ise Bingöl İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdülhaluk Çakan getirildi.

ARDAHAN VE AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine ise Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Kaya getirildi. Böylece iki ilde il millî eğitim yönetimi yeni isimlerle devam edecek.

BİTLİS, KARS VE KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni görevlendirmeler kapsamında Bitlis, Kars ve Karaman illerinde de il millî eğitim müdürü değişikliği yapıldı.

Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Esenyurt İlçe Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu atanırken, Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gaziantep İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis getirildi.

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine ise Yazıhan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sadun Kılıç atandı.