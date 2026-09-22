Milli Eğitim Bakanlığı açıklama SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı Manisa okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı?

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Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. MEB, olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını ve 3 Bakanlık müfettişinin Manisa'ya gönderildiğini duyurdu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Manisa okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı? Detaylar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SON DAKİKA!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını ve Manisa'ya 3 Bakanlık müfettişinin gönderildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca okulda 22 Eylül günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MANİSA OKUL SALDIRISI HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Milli Eğitim Bakanlığı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen olayın ardından yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, yaşanan olayın eğitim camiasını ve kamuoyunu derinden üzdüğünü belirtti.

Açıklamada, olayın ilk anlarından itibaren emniyet güçleri, sağlık görevlileri ve ilgili tüm devlet birimlerinin harekete geçtiği ifade edildi. Bakanlık tarafından sürecin yakından takip edildiği ve gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

KAPSAMLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

MEB, okulun dışında meydana gelen olayın ardından kapsamlı tahkikat başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Manisa'daki il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikata ilave olarak Bakanlık tarafından da müfettiş görevlendirildi.

3 BAKANLIK MÜFETTİŞİ MANİSA'YA GÖNDERİLDİ

Bakanlığın açıklamasında, olayla ilgili yürütülen incelemeye 3 Bakanlık müfettişinin daha dahil edildiği belirtildi. Müfettişlerin, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere derhal Manisa'ya gönderildiği ifade edildi.

MEB, ilgili birimlerin çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürdüğünü ve tahkikatın titizlikle devam ettiğini açıkladı.

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları da başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmaya başladığı bildirildi.

Ekiplerin, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik rehabilitasyon faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Bakanlık, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

YARALILARA ACİL ŞİFA DİLEDİ

MEB'in açıklamasının sonunda hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Bakanlık, yaralıların yakınlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlığın açıklamasında, "Olayın ilk anından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuz hâline geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.