Mersin'in merkez ilçelerinden biri olan Mezitli'de son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, Yenişehir ilçesinde bir restoranda yaşanan tartışma ve ardından çıkan kavga olayına karıştığı iddiası gündeme geldi. 22 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Tuncer'in bulunduğu masada başlayan tartışmanın büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştüğü ve korumasının da olaya dahil olduğu öne sürüldü. Peki, Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kimdir? Serkan Tuncer hangi partiden? Detaylar...

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI SERKAN TUNCER KİMDİR?

Ahmet Serkan Tuncer, 1982 yılında Mersin'in Mezitli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının tamamını büyük ölçüde doğup büyüdüğü bölgede sürdüren Tuncer, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mezitli'de tamamladıktan sonra üniversite öğrenimini Muğla Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünde 2003 yılında bitirmiştir.

2004 yılında Erzurum'da askerlik görevini yerine getiren Tuncer, genç yaşlardan itibaren aktif şekilde siyasetin içinde yer almıştır. Siyasi kariyerine gençlik kollarında başlayan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında farklı görevlerde bulunarak parti içinde yükselmiştir.

2005-2008 yılları arasında CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı görevlerini üstlenen Tuncer, 2008-2010 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ardından 2010-2014 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Yerel yönetim deneyimi de bulunan Tuncer, 2014-2019 yılları arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi Meclis Üyeliği yapmıştır. Bu süreçte yerel yönetim mekanizmalarını yakından tanıma fırsatı elde etmiştir.

2019-2023 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Tuncer, bu dönemde parti örgütlenmesi ve yerel siyaset açısından aktif rol oynamıştır. Siyasi kariyerindeki bu birikim, onu Mezitli Belediye Başkanlığı adaylığına taşımıştır.

Özel hayatında ise 2020 yılında evlenen Tuncer, 2023 yılında dünyaya gelen kız çocuğu ile birlikte aile hayatını sürdürmektedir.

SERKAN TUNCER HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Serkan Tuncer, siyasi hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde görev yapmaktadır.

