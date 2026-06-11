Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Turnuvada görev alması beklenen Somalili hakem Omar Artan'ın ABD’ye girişine izin verilmediği ve "ulusal güvenlik" gerekçesiyle sınır dışı edildiği öne sürüldü.

2025 yılında Afrika'da "Yılın Hakemi" seçilen ve Dünya Kupası'nın nihai hakem listesinde yer alan Artan, ABD’ye alınmamasının ardından ülkesi Somali’ye geri döndü.

MOGADİŞU'DA KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Çarşamba günü başkent Mogadişu’ya ulaşan Omar Artan için binlerce kişi stadyumu doldurdu. Ülkesinde büyük destek gören başarılı hakem, yaşanan olayın ardından adeta ulusal bir kahramana dönüştü.

Artan’ın Dünya Kupası'nda görev yapamaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hakeme yönelik destek mesajları da peş peşe geldi.

UEFA'DAN DİKKAT ÇEKEN JEST

Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA’dan Omar Artan’a önemli bir görev verildi. Avrupa futbolunun yönetim organı, Somalili hakemin UEFA Süper Kupa finalinde düdük çalacağını duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Artan, Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalini yönetecek.

FUTBOL DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Dünya Kupası öncesinde yaşanan sınır dışı kararı ve ardından UEFA'nın Artan'a verdiği görev, futbol dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. UEFA'nın bu kararı, Somalili hakeme yönelik önemli bir destek mesajı olarak değerlendirildi.