Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi

Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi.

Koparan için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Koparan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, kız kardeşleri Raziye Türen ile Rabia Bayraklı gözyaşı döktü.

Öğretmenin cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Irmak Ayşe Koparan'ın mesleğe 2 yıl önce başladığı, Ağrı'nın ilk görev yeri olduğu öğrenildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görevli öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılmış, adrese giren ekipler Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ası suretiyle intihar olayıyla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği ifade edilmişti.