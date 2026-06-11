Haberler

Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi

Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Hamur ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi.

Koparan için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Koparan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, kız kardeşleri Raziye Türen ile Rabia Bayraklı gözyaşı döktü.

Öğretmenin cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Irmak Ayşe Koparan'ın mesleğe 2 yıl önce başladığı, Ağrı'nın ilk görev yeri olduğu öğrenildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görevli öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılmış, adrese giren ekipler Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ası suretiyle intihar olayıyla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

Otokoç'a silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırı anını kayda almışlar

Otokoç'a saldırıda yeni gelişme
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum

Sıcaklar İsmail'i fena çıldırtmış: Ben anlamıyorum
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında

Soruşturma Ankara'ya uzandı! Vekil babasının evinde yakalandı