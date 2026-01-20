Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı: 20 Ocak fırtına çıkacak mı, hangi illerde fırtına çıkacak?

20 Ocak'ta denizlerde beklenen fırtına, rüzgârın şiddeti ve yönüyle merak uyandırıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olması öngörülen bu hava koşullarının hangi illerde hissedileceği ve deniz ulaşımına olası etkileri gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı. Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8, güneyde yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor; etkisinin perşembe öğleden sonra azalması öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgâr yarın sabahdan itibaren güneyden, öğle saatlerinden sonra kuzeyinden 7 ila 9 kuvvetinde esecek; fırtınanın kuzeyde perşembe öğleden sonra, güneyde akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batı kıyılarında rüzgâr, yarın sabah doğudan, akşam batıdan 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek; etkisi batıda perşembe akşamı, doğuda cuma akşamı sona erecek.

Doğu Akdeniz'de ise yarın akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın güney kıyıları ile batı kesimlerde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, perşembe sabahı yer yer 9 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın etkisinin cumartesi akşamı sona ermesi öngörülüyor.

İlgili bölgelerde yaşayanların olası hasar, ulaşım aksaklığı ve deniz trafiğine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

DENİZLERDE FIRTINA MI ÇIKACAK?

Meteoroloji uyarısına göre, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yarın ve perşembe günü kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, güneyde yer yer 9 kuvvetinde rüzgâr fırtına etkisi gösterecek. Batı ve Doğu Akdeniz'de de rüzgârın 7 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE FIRTINA ÇIKACAK?

Fırtınadan etkilenmesi beklenen başlıca iller şunlar:

Kuzey Ege: İzmir, Balıkesir, Çanakkale

Güney Ege: Muğla, Aydın, Denizli

Batı Akdeniz: Antalya'nın batı kıyıları, Burdur, Isparta

Doğu Akdeniz: Hatay'ın güney kıyıları, Adana'nın doğu kesimleri

YARIN FIRTINA VAR MI?

Evet, yarın özellikle Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Rüzgârın bazı bölgelerde 7 ila 9 kuvvetinde olması öngörülüyor. Etkisi, bölgelere göre değişmekle birlikte perşembe ve cuma gününe kadar sürebilir. Denizde ve kıyılarda yaşayanların tedbirli olması tavsiye ediliyor.