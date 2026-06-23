Mesut Özarslan, mühendislik ve akademik kariyerinin ardından kamu ve belediye görevlerinde bulunmuş, 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir. Son dönemde CHP’den istifası ve siyasi geleceğine ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Peki, Mesut Özarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan CHP'den neden istif etti, AK Parti'ye mi geçti? Detaylar...

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan, Türkiye’de yerel yönetim ve bürokrasi geçmişiyle öne çıkan bir isim olarak son yıllarda siyasi gündemde sıkça yer almaktadır. İnşaat yüksek mühendisi ve doktor unvanına sahip olan Özarslan, hem kamu kurumlarındaki görevleri hem de yerel yönetim deneyimiyle dikkat çekmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

MESUT ÖZARSLAN KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Sivas’ta doğan Mesut Özarslan, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

MESUT ÖZARSLAN NERELİ?

Mesut Özarslan, Sivas doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini de Sivas’ta tamamlamıştır.

MESUT ÖZARSLAN HANGİ PARTİDEN?

Mesut Özarslan’ın siyasi kariyeri İYİ Parti ile başlamıştır. İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almış, aynı zamanda Ankara İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında siyasi faaliyetlerine devam etmiş ve 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.

MESUT ÖZARSLAN CHP'DEN NEDEN İSTİF ETTİ?

Mesut Özarslan, 8 Şubat tarihinde CHP’den istifa ettiğini açıklamıştır. İstifa sürecinde gerekçe olarak kendisine yönelik hakaretler ve yaşanan siyasi gerilimleri göstermiştir. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili yaşanan süreçte karşılıklı açıklamalar gündeme gelmiştir.

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Özarslan’ın istifasının arka planında yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalar bulunduğunu ve uzun süre iletişim kurulamadığını ileri sürmüştür. Bu süreç kamuoyunda farklı yorumlara neden olmuştur.

MESUT ÖZARSLAN AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya üzerinden aktardığı kulis bilgilerine göre, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı yönünde iddialar gündeme gelmiştir. Ancak bu bilgi şu aşamada resmi olarak doğrulanmış değildir.

Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, olası parti değişimi iddiaları kamuoyunda yakından takip edilmektedir.