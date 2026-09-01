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Mert Hakan Yandaş cezası ne zaman bitiyor?

Mert Hakan Yandaş cezası ne zaman bitiyor?
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Mert Hakan Yandaş cezası ne zaman bitiyor? sorusu, Fenerbahçe taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun aldığı cezanın ne zaman sona ereceği ve takımdaki ilk maçına ne zaman çıkabileceği merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın ceza durumu araştırılmaya devam ediyor. "Mert Hakan Yandaş cezası ne zaman bitiyor, ne zaman sahalara dönecek?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, oyuncunun forma giyeceği tarihi öğrenmek istiyor.

MERT HAKAN YANDAŞ NE KADAR CEZA ALDI?

Mert Hakan Yandaş, futbol dünyasını ilgilendiren bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK tarafından 30 Nisan 2026 tarihinde verilen kararla deneyimli futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Kararın açıklanmasının ardından Fenerbahçe cephesinden Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yapıldı. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi sonucunda Mert Hakan Yandaş'ın cezası 12 aydan 6 aya indirildi.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Yaklaşık 5 ay süren tutukluluk döneminin ardından tahliye edilen futbolcu, duruşmada hakkındaki iddialara ilişkin savunmasını yaptı.

Tahliye edilmesinin ardından yeniden futbola dönme isteğini dile getiren Mert Hakan Yandaş'ın bundan sonraki süreçte cezasının tamamlanmasına odaklanması bekleniyor.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI BİTTİ Mİ?

Mert Hakan Yandaş'ın PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası, Tahkim Kurulu kararı sonrası 6 aya düşürüldü. Böylece futbolcunun sahalara dönüş tarihi açısından yeni bir takvim oluştu.

Cezanın sona ermesinin ardından oyuncunun yeniden resmi müsabakalarda görev yapmasının önü açılacak. Ancak forma giyebilmesi için ceza süresinin tamamlanmasının yanı sıra teknik heyetin de karar vermesi gerekiyor.

MERT HAKAN YANDAŞ NE ZAMAN OYNAYACAK?

Mert Hakan Yandaş'ın 6 aylık cezasını tamamlamasının ardından eylül ayındaki milli ara sonrasında yeniden forma giymesi bekleniyor. Mevcut takvime göre deneyimli futbolcunun Süper Lig'in 7. haftasından itibaren Fenerbahçe maçlarının kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor.

Oyuncunun sahaya çıkıp çıkmayacağı ise ceza sürecinin tamamlanmasının ardından teknik ekibin tercihine bağlı olacak.

MERT HAKAN YANDAŞ FENERBAHÇE FORMASINI NE ZAMAN GİYECEK?

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mert Hakan Yandaş'ın, cezasını tamamladıktan sonra yeniden sarı-lacivertli formayla sahaya çıkması bekleniyor. Futbolcunun dönüş tarihi yaklaşırken taraftarlar da deneyimli oyuncunun kadroya ne zaman dahil edileceğini takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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