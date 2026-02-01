Mert Eren Bülbül gözaltına mı alındı? Mert Eren Bülbül neden gözaltına alındı, test sonucu açıklandı mı?

Son dakika… Sosyal medya ve müzik dünyasından isimlerin dahil olduğu soruşturmada Mert Eren Bülbül'ün durumu merak konusu oldu. Gözaltına alınıp alınmadığı, gözlem altına alındıysa neden bu sürecin yaşandığı ve test sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı soruları gündemi hareketlendirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT EREN BÜLBÜL GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Mert Eren Bülbül'ün de gözaltına alındığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı işlemlerle birlikte şüpheliler sağlık kontrolüne götürüldü.

MERT EREN BÜLBÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mert Eren Bülbül, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Aynı soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın da gözaltına alındığı açıklandı. Enes Batur Sungurtekin ve Barış Murat Yağcı hakkında ise yurt dışında oldukları gerekçesiyle işlem yapılamadığı belirtildi.

MERT EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Mert Eren Bülbül, sosyal medya içerikleriyle tanınan bir dijital içerik üreticisidir. Özellikle YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

MERT EREN BÜLBÜL KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Mert Eren Bülbül, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

MERT EREN BÜLBÜL NERELİ?

Mert Eren Bülbül, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon'da doğmuştur.

MERT EREN BÜLBÜL'ÜN KARİYERİ

Mert Eren Bülbül, sosyal medya kariyerine genç yaşlarda başladı. Özellikle 2020 yılında açtığı YouTube kanalıyla dikkat çekti. Mizahi ve ilgi çekici içerikleri sayesinde kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak Türkiye'de tanınan sosyal medya fenomenleri arasına girdi. Eğitim hayatını ise İstanbul Üniversitesi'nde sürdürmektedir.