Mert Demir kimdir? Mert Demir kaç yaşında, nereli?

Pop müzik sahnesinin hızlı yükselen yıldızlarından biri… O Ses Türkiye'deki performansıyla tanınan, ardından kendi sözleri ve besteleriyle müzikseverleri etkileyen Mert Demir, farklı tarzları cesurca harmanlayan eserleriyle adını kısa sürede duyurdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT DEMİR KİMDİR?

Mert Demir, 26 Aralık 1993 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör ve prodüktördür. 2010'lu yılların sonlarından itibaren yayımladığı parçalar ve sahne performanslarıyla popüler müziğin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.

2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselmiş, ardından profesyonel olarak söz yazarlığı, bestecilik ve prodüktörlük alanlarında çalışmalar yapmıştır. Mert Demir, farklı müzik tarzlarını bir araya getiren deneyselliği ve samimi şarkı sözleriyle tanınır. "Bak Kollarım Burada", "Kimim Lan Ben?", "Antidepresan" ve "Yalan Dolan" gibi albüm ve teklileriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

MERT DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Mert Demir, 26 Aralık 1993 doğumlu olduğundan 32 yaşındadır.

MERT DEMİR NERELİ?

Mert Demir, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğmuştur.

MERT DEMİR'İN KARİYERİ

Mert Demir müzik kariyerine 2010'lu yılların başında çeşitli müzik stüdyolarında çalışarak başlamış ve kendini geliştirmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak büyük beğeni toplamış ve yarı finale yükselmiştir. 2016'da FadeOut Stüdyosu'nda anonim halk türkülerini yorumlayarak dikkat çekmiş, aynı dönemde Anıl Durmuş ile iş birliğine başlamıştır.

2017'de yayımladığı "Uyan" teklisiyle profesyonel olarak müzik piyasasına giriş yapan Demir, 2019'da "Bak Kollarım Burada" adlı ilk albümünü çıkararak söz ve müziklerinin büyük çoğunluğunu üstlenmiştir. 2021'de "Kimim Lan Ben?" albümüyle tarzını geliştirmiş, 2022'de Mabel Matiz ile birlikte yayımladığı "Antidepresan" adlı parçasıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. 2023 yılında "Ateşe Düştüm" adlı teklisiyle başarılarını sürdürmüş, 2025 yılında "Yalan Dolan" adlı üçüncü albümünü yayımlamıştır.

Sanatçı, pop, R&B, synth pop, indie ve bedroom pop gibi farklı türlerde eserler üretmekte; söz, beste, aranje ve prodüksiyon çalışmalarını büyük ölçüde kendisi üstlenmektedir. Müzikal tarzında deneysellik ve farklı türleri harmanlama yaklaşımıyla Türk müzik sahnesinde kendine özgü bir konum edinmiştir.