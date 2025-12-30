Mersin'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Salı Aralık Mersin'de az önce nerede deprem oldu?

Şehrin çeşitli bölgelerinde hissedilen hafif yer sarsıntısı, kısa süreli bir tedirginlik ve meraka yol açtı. Sosyal medyada " Mersin'de deprem mi oldu?" şeklindeki paylaşımlar hızla çoğaldı. Bunun üzerine AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, konuya ilişkin ilk bilgilendirmelerini paylaştı. Peki, gerçekten Mersin'de deprem mi oldu? İşte ayrıntılar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapında meydana gelen tüm depremler gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı sayesinde yer hareketleri hızlı biçimde sisteme iletiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan bilgiler; depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış verilere ulaşarak bilgi kirliliğinden uzak durabiliyor.

AKDENİZ'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.

