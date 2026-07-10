İletişim, teknoloji ve günlük yaşam üzerinde etkili olduğuna inanılan Merkür retrosu süreci devam ederken, gözler bitiş tarihine çevrildi. "Merkür retrosu ne zaman bitiyor?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, astroloji tutkunları retro döneminin hangi tarihte sona ereceğini ve etkilerinin ne zaman hafifleyeceğini öğrenmek istiyor. İşte Merkür retrosuna ilişkin merak edilenler.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Astrolojiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği Merkür retrosu, iletişimden teknolojiye, seyahat planlarından günlük yaşama kadar birçok konuda etkili olduğuna inanılan gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Bu nedenle "Merkür retrosu ne zaman bitiyor?" sorusu da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Yılın ikinci Merkür retrosu 23 Temmuz 2026 tarihinde sona eriyor. Ancak etkilerinin tamamen geçmesi ve iletişimin düzelmesi için Ağustos ayının ilk haftasına kadar yeni işler, anlaşmalar ve elektronik alışverişleri konusunda temkinli olmanız öneriliyor.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, astronomik olarak gezegenin yörüngesel hareketi nedeniyle Dünya'dan bakıldığında geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesi durumudur. Astrolojide ise bu dönemin iletişim, teknoloji, ticaret, ulaşım ve elektronik cihazlarla ilgili aksaklıkları artırabileceğine inanılır.

Bilimsel açıdan Merkür retrosunun insanlar üzerinde doğrudan bir etkisini kanıtlayan herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak astrolojiyle ilgilenen kişiler tarafından bu dönem yakından takip edilmektedir.

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Astroloji yorumlarına göre Merkür retrosu sırasında önemli kararlar alınırken daha dikkatli olunması tavsiye edilir. Özellikle sözleşmeler, resmi işlemler, elektronik cihaz alımları ve iletişim konularında ekstra özen gösterilmesi gerektiği ifade edilir.

Bunun yanı sıra geçmişte yarım kalan işlerin tamamlanması ve eski konuların yeniden gündeme gelmesi de Merkür retrosuyla ilişkilendirilen yorumlar arasında yer alır.

MERKÜR RETROSU BİTİNCE ETKİLERİ HEMEN SONA ERER Mİ?

Astrolojiye göre Merkür retrosunun resmi olarak sona ermesinin ardından etkilerinin birkaç gün daha devam edebileceği düşünülüyor. Bu süreç, "retro gölgesi" olarak adlandırılıyor ve iletişim ile planlama konularında dikkatli olunması öneriliyor.

Ancak bu değerlendirmeler astrolojik yorumlara dayanmakta olup bilimsel bir kesinlik taşımamaktadır.

BİR SONRAKİ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Merkür, yıl içerisinde birkaç kez retro hareketine giren gezegenlerden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle mevcut retro döneminin sona ermesinin ardından yılın ilerleyen aylarında yeni Merkür retrosu tarihleri de astroloji takvimine göre yeniden gündeme gelecektir. Astrolojiyle ilgilenenler, bu tarihleri yakından takip ederek gökyüzü hareketlerini izlemeyi sürdürüyor.