Merhamet mi Cinayet mi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Merhamet mi Cinayet mi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Merhamet mi Cinayet mi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Merhamet mi Cinayet mi filmini izleyecek olanların merak ettiği Merhamet mi Cinayet mi konusu nedir, Merhamet mi Cinayet mi oyuncuları kimler ve Merhamet mi Cinayet mi özeti gibi konuları inceliyoruz.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Merhamet mi Cinayet mi (Solace) filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizemli hikâyesiyle merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Afonso Poyart'ın oturduğu 2015 yapımı filmde Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish ve Jeffrey Dean Morgan gibi ünlü isimler rol alıyor. Peki, Merhamet mi Cinayet mi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Merhamet mi Cinayet mi oyuncuları kimler, filmin konusu ne? İşte filme dair merak edilenler...

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Merhamet mi Cinayet mi (Solace) filminin çekimleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da gerçekleştirildi. Yapımın çekim mekanları arasında New York, New Jersey ve Kanada'nın Montreal şehri bulunuyor. Filmin farklı şehirlerde gerçekleştirilen çekimleri, hikâyenin karanlık ve gizemli atmosferini destekleyen mekanlarla izleyici karşısına çıkıyor.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Merhamet mi Cinayet mi, 2015 yapımı Amerikan gizem ve gerilim filmi olarak biliniyor. Filmin çekimlerinin 2014 yılında başladığı ve 2015 yılında tamamlandığı belirtiliyor. Yapımın vizyon süreci ise 2015 yılında başladı ve film daha sonra farklı ülkelerde izleyiciyle buluştu.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrollerinde dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. Merhamet mi Cinayet mi oyuncuları arasında şu isimler bulunuyor:

• Anthony Hopkins – Dr. John Clancy

• Colin Farrell – Charles Ambrose

• Abbie Cornish – Katherine Cowles

• Jeffrey Dean Morgan – Joe Merriwether

• Luisa Moraes

• Kenny Johnson

• Janine Turner

• Autumn Dial

• Sharon Lawrence

• Xander Berkeley

• Jose Pablo Cantillo

• Matt Gerald

• Joshua Close

• Marley Shelton

• Adam Boyer

• Russell Durham Comegys

• Jordan Woods-Robinson

• Rey Hernandez

• Angela Kerecz

Anthony Hopkins filmde Dr. John Clancy karakterine hayat verirken, Jeffrey Dean Morgan FBI Özel Ajanı Joe Merriwether'ı, Abbie Cornish Katherine Cowles'ı ve Colin Farrell ise Charles Ambrose karakterini canlandırıyor.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Merhamet mi Cinayet mi filminin konusu, psişik yeteneklere sahip emekli bir doktor ile FBI ajanlarının bir seri cinayet davasını çözmek için yaptığı iş birliği etrafında şekilleniyor.

Anthony Hopkins'in canlandırdığı Dr. John Clancy, kızının ölümünün ardından mesleğini bırakmış ve insanlardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştır. Geleceği görme ve insanların zihinsel durumlarını sezme gibi sıra dışı yeteneklere sahip olan Clancy, bu güçlerini artık kullanmak istememektedir.

Ancak FBI Özel Ajanı Joe Merriwether ve genç ortağı Katherine Cowles, çözülemeyen bir seri cinayet davası nedeniyle Clancy'nin yardımına ihtiyaç duyar. Cinayetleri işleyen kişi, kurbanlarını seçerken son derece zeki davranan ve arkasında neredeyse hiçbir iz bırakmayan Charles Ambrose adlı tehlikeli bir katildir.

Clancy başlangıçta davaya dahil olmak istemese de Katherine'in geleceğiyle ilgili gördüğü bazı görüntüler sonrasında kararını değiştirir. Böylece FBI ekibiyle birlikte seri katilin izini sürmeye başlar. Ancak karşılarında yalnızca zeki değil, aynı zamanda Clancy gibi psişik yeteneklere sahip olduğu düşünülen bir katil vardır.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ IMDb PUANI KAÇ?

Merhamet mi Cinayet mi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,4 olarak belirtiliyor. Film; gizem, suç, dram ve gerilim unsurlarını bir araya getirerek özellikle seri katil ve polisiye yapımları seven izleyicilere hitap ediyor.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİ HAKKINDA

Orijinal adı Solace olan Merhamet mi Cinayet mi, yönetmen Afonso Poyart'ın imzasını taşıyor. Başrollerde Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish ve Jeffrey Dean Morgan'ın bulunduğu film, sıra dışı yeteneklere sahip bir doktor ile psikopat bir seri katilin karşı karşıya gelmesi üzerinden ilerliyor.

Film, geçmişindeki büyük acı nedeniyle kendisini insanlardan uzaklaştıran Dr. John Clancy'nin yeniden bir cinayet soruşturmasının merkezine girmesini ve sahip olduğu yetenekleri kullanarak tehlikeli katili durdurmaya çalışmasını anlatıyor.