Son dönemde adı kamuoyunda sıkça anılan Melisa Fidan Çalışkan, sosyal medya ve moda dünyasında tanınan genç isimler arasında yer alıyor. Modellik kariyeri ve influencer çalışmalarıyla özellikle Instagram ve TikTok platformlarında dikkat çeken Melisa Fidan Çalışkan kimdir, neden gözaltına alındı? Melisa Fidan Çalışkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MELİSA FİDAN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Melisa Fidan Çalışkan, son yıllarda dijital medya ve moda dünyasında adından söz ettiren genç isimler arasında yer almaktadır. Modellik kariyeriyle tanınan Çalışkan, aynı zamanda sosyal medya influencer'ı kimliğiyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Özellikle Instagram ve TikTok platformlarında paylaştığı moda, yaşam tarzı ve görsel ağırlıklı içerikler sayesinde kısa sürede dikkat çekmiştir.

Sosyal medya ekosisteminde aktif olarak yer alan Melisa Fidan Çalışkan, markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve dijital projelerle görünürlüğünü artırmıştır. Moda odaklı paylaşımlarının yanı sıra günlük yaşamına dair içerikleri de takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu yönüyle Çalışkan, dijital içerik üreticiliği ve modellik alanlarını bir arada yürüten yeni nesil isimler arasında değerlendirilmektedir.

MELİSA FİDAN ÇALIŞKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melisa Fidan Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında kamuoyunun gündemine gelmiştir. Yürütülen soruşturma, uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik olarak düzenlenen yeni bir operasyonu kapsamaktadır.

Soruşturma Süreci ve Resmî Açıklamalar

Edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyon çerçevesinde Melisa Fidan Çalışkan'ın da iddialara göre gözaltına alındığı belirtilmiştir. Yetkili makamlar tarafından yürütülen soruşturma devam etmekte olup, süreç yargı mercilerinin denetimindedir. Bu aşamada dosyaya ilişkin detayların soruşturmanın gizliliği nedeniyle sınırlı tutulduğu ifade edilmektedir.

MELİSA FİDAN ÇALIŞKAN KAÇ YAŞINDA?

Melisa Fidan Çalışkan, 2004 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

MELİSA FİDAN ÇALIŞKAN NERELİ?

Melisa Fidan Çalışkan'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler kamuoyuyla sınırlı düzeyde paylaşılmıştır.

MELİSA FİDAN ÇALIŞKAN NE İŞ YAPIYOR?

Melisa Fidan Çalışkan, profesyonel olarak modellik yapmakta ve aynı zamanda sosyal medya influencer'ı olarak faaliyet göstermektedir. Dijital platformlarda ürettiği içerikler aracılığıyla moda ve yaşam tarzı odaklı bir kariyer inşa etmiştir.