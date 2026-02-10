Melis İşiten ne açıklama yaptı? Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kere evlendi?

Melis İşiten'in özel hayatına dair yaptığı açıklamalar, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bekar bir kadın olarak yaşadığı deneyimleri ve flört hayatındaki samimi itiraflarıyla dikkat çeken İşiten, izleyicilerin merakını artırıyor. Kariyeri, yaşamı ve geçmiş ilişkileri hakkında bilinmeyen detaylar, hem hayranları hem de takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİS İŞİTEN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Melis İşiten, Oğuzhan Uğur'un programında yaptığı açıklamada, aynı anda 10 farklı kişiyle flört ettiğini itiraf etti. Bu durumu bir araba galerisine benzeten İşiten, adayları tanıma sürecinde olduğunu ve bekar insanların istedikleri kadar kişiyle görüşme hakkı olduğunu belirtti.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapmasının yanı sıra dijital platformlarda da aktif olan bir sanatçıdır. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan İşiten, kariyerine 2014 yılında "Reaksiyon" dizisi ile başlamış, sonrasında pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Ayrıca kendi YouTube kanalı "Zaten Show" ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

MELİS İŞİTEN NERELİ?

Melis İşiten, İstanbul doğumlu olup uzun yıllardır yaşamını da İstanbul'da sürdürmektedir.

MELİS İŞİTEN'İN KARİYERİ

İşiten kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı, ardından dizi ve sinema projelerine yöneldi. Öne çıkan çalışmaları arasında:

Diziler: "Reaksiyon" (2014), "7 Güzel Adam" (2014), "Vatanım Sensin" (2018), "Maraşlı" (2021)

Filmler:"Aslı Gibidir" (2019), "Sadece Arkadaşız" (2022), "Kardeş Takımı" (2024), "Aile Çıkmazı" (2024)

Dijital: YouTube kanalı "Zaten Show" ile çeşitli ünlü konuklarla sohbet programları

MELİS İŞİTEN KAÇ KEZ EVLENDİ?

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmiş ve 2016 yılında bir kız çocukları olmuştur. Çift, 2019 yılında dostane bir şekilde boşanmıştır. Başka bir evliliği bulunmamaktadır.