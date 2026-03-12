Melek Mosso'nun karpuz paylaşımı: Melek Mosso'nun tatilde paylaştığı video neden gündem oldu? Melek Mosso karpuz olayı nedir?

Melek Mosso'nun tatilde paylaştığı son video sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının paylaşımı, hem tarzı hem de içeriğiyle takipçilerini şaşırttı ve gündemde konuşulan konular arasına girdi. Peki, Melek Mosso'nun "karpuz olayı" olarak adlandırılan bu paylaşımı neden bu kadar ilgi gördü? Merak edilen detaylar haberin devamında…

MELEK MOSSO KARPUZ OLAYI NEDİR?

Mosso'nun tatil sırasında yediği ve içtiği anları paylaşması bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Ramazan ayını hatırlatan birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının paylaşımlarına tepki gösterdi. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda "Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy", "Ne saygı var ne edep" ve "Görgüsüz", "Hiç annenin kızı değilsin" gibi ifadeler yer aldı.

MELEK MOSSO'YA NEDEN TEPKİ YAĞDI?

Melek Mosso'nun Zanzibar tatilinden yaptığı paylaşımlar, Ramazan ayında yeme-içme görüntülerini paylaşması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti; bazı kullanıcılar, Mosso'nun daha önce başörtülü annesiyle sahneye çıktığını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Bazı kullanıcılar Mosso'nun daha önce annesiyle aynı sahneyi paylaştığını hatırlatarak eleştirilerini bu noktaya taşıdı. Geçtiğimiz yıllarda annesiyle birlikte sahneye çıkan Mosso'nun annesinin başörtülü olması da yapılan yorumlarda gündeme getirildi. Ünlü şarkıcının tatil paylaşımları sosyal medyada tartışma yaratırken, konu kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, gerçek adıyla Melek Davarcı, Türk müzisyen, söz yazarı ve müzik öğretmenidir. 11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğan sanatçı, güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Mosso, özellikle caz ve alternatif müzik tarzındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Yan flüt çalan sanatçı, sahne performansları ve yorumladığı şarkılarla Türkiye'de popüler isimlerden biri haline gelmiştir.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Melek Mosso, Kayseri doğumludur. Ailesi ise Denizli'de yaşamaktadır. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü de Denizli'de geçirmiştir.

MELEK MOSSO'NUN KARİYERİ

Melek Mosso müziğe küçük yaşlarda başladı ve ilk bestesini 7 yaşında yaptı. 9 yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Eğitimine Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden sanatçı, bu dönemde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini ise Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

İstanbul'a geldikten sonra Kadıköy ve Beşiktaş çevresinde müzik yaparak tanınırlığını artıran Mosso, aynı zamanda piyano, yan flüt ve solfej dersleri vererek müzik eğitimi alan öğrenciler yetiştirdi. Arkadaşlarıyla kurduğu Zbam The Band adlı grupla caz ve swing tarzında sahne performansları gerçekleştirdi.

Sanatçı, Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yeniden yorumladığı video ile büyük bir çıkış yakaladı ve bu performans milyonlarca kez izlendi. Ayrıca rap sanatçısı No.1 ile birlikte seslendirdiği ve "Çukur" dizisi için hazırlanan "Hiç Işık Yok" şarkısı da geniş kitlelere ulaşarak dikkat çekti.

2018 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Kedi" adlı teklisiyle müzik listelerinde yer alan Melek Mosso, sonraki yıllarda yayımladığı birçok single ile kariyerini sürdürdü ve Türkiye'de alternatif müziğin güçlü kadın seslerinden biri olarak öne çıktı.